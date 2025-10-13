ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મહાગોચર છે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, આજથી 3 રાશિઓ પર મહેરબાન રહેશે મંગળ ગ્રહ, રુપિયાનો થશે વરસાદ

Mangal Gochar Rashifal: 13 ઓક્ટોબરે મંગળ નક્ષત્ર ગોચર કર્યું છે. મંગળ ગ્રહે વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સાહસ, શોર્ય, પરાક્રમ અને સફળતાનો કારક ગ્રહ મંગળ આજથી 3 રાશિઓ પર મહેરબાન રહેશે. 
 

Updated:Oct 13, 2025, 11:00 AM IST

મંગળ ગ્રહ વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર

ઓક્ટોબર મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં અને દિવાળી પહેલા મંગળ ગ્રહે વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કર્યું છે. મંગળ ગ્રહનો પ્રવેશ ગુરુના નક્ષત્રમાં થયો છે. જેના કારણે 3 રાશિના લોકોના જીવનમાં આજથી સુખ, સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ વધી શકે છે. મંગળના નક્ષત્ર ગોચરથી કઈ કઈ રાશિઓને લાભ થશે ચાલો જાણીએ.  

મેષ રાશિ

મેષ રાશિનો સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે. મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી આ રાશિના લોકોના જીવનમાં સાહસ, આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે. કરિયરમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. અટકેલું ધન મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકોને મંગળનું ગોચર લાભ કરાવનાર રહેશેય કરિયરમાં ઉન્નતિ થશે. પદ-પ્રતિષ્ઠા અને સમ્માન મળશે. વિશેષ કરીને સરકારી કે રાજકીય ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને લાભ થશે. આર્થિક લાભ મળશે.  

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને ગુરુના નક્ષત્રમાં જ મંગળનો પ્રવેશ થયો છે. ધનુ રાશિના લોકોને બંપર ધન લાભ થશે. વિદેશ યાત્રા થઈ શકે છે. તીર્થ યાત્રાના યોગ બની રહ્યા છે. ભાગ્ય પ્રબળ થશે. ધન લાભ થશે.  

