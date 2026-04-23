Mangal Gochar: મંગળનું ગોચર થતા જ બનશે રૂચક યોગ, 3 રાશિના જાતકોને છપ્પરફાડ લાભ કરાવશે, દેવામાંથી મુક્તિ મળે!
Ruchak Rajyog: વૈદિક પંચાંગ મુજબ 11 મે 2026ના રોજ બપોરે 12.47 કલાકે મંગળ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ સાથે જ રૂચક યોગ પણ બનશે. 11મી મેથી બનેલા આ યોગનો પ્રભાવ રાશિઓ પર અનેક દિવસો સુધી જોવા મળી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મંગળ ગ્રહ એ ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાય છે. જે સમયાંતરે રાશિ અને નક્ષત્ર બદલતા રહે છે. મે 2026ની શરૂઆતમાં મંગળ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. જેનાથી રૂચક યોગ બનશે. આ રૂચક યોગ 3 રાશિના જાતકોને સારું ફળ આપી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે મંગળ ગ્રહ મેષ, વૃશ્ચિક કે મકર રાશિમાં ગોચર કરે ત્યારે રૂચક યોગ બને છે. રૂચક યોગને પંચમહાપુરુષ યોગોમાંથી એક ગણવામાં આવે છે. જેની અસર સકારાત્મક રહે છે. કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે તે પણ જાણો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને મેની શરૂઆતમાં રૂચક યોગના પ્રભાવથી જીવનમાં એક બાદ એક ખુશીઓનું આગમન થતું જોવા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની ચિંતાથી મુક્ત થશો અને ઘરમાં ઝઘડાનું વાતાવરણ પણ દૂર થશે. કરજથી મુક્તિ મળે તેવા પણ સંકેત છે. આર્થિક મોરચે ફાયદો છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ રૂચક યોગ ખુશીઓ લાવે તેવો છે. આકરી મહેનત બાદ કામકાજી લોકોને મનગમતી સફળતા મળી શકે છે. કમાણીના અનેક રસ્તા નજરે ચડશે. મિત્રોના સહયોગથી કઈક મોટું કરવાની તક મળશે. ખ્યાતિ મેળવી શકો છો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને પણ રૂચક યોગ ખુબ સારું ફળ આપી શકે છે. ઘરવાળા તમારી વાત સમજશે અને કઈક મોટું કરવા માટે પ્રેરિત કરશે. આ ઉપરાંત જૂની ખોવાયેલી વસ્તુ મળી શકે છે. જૂના મિત્રો સાથે સમય પસાર કરવાની તક મળી શકે છે. આર્થિક રીતે મજબૂત રહેશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
