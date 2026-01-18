Shadashtak Yog: મંગળ-ગુરુનો ષડાષ્ટક યોગ 5 રાશિઓ માટે મંગળકારી, નોકરી-બિઝનેસમાં અપાર પ્રગતિ સાથે થશે ધનલાભ!
Mangal Guru Shadashtak Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર 13 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મંગળ અને ગુરુ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહો દ્વારા ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, મંગળ-ગુરુનો આ ષડાષ્ટક યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી અને મંગળકારી છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના સ્વામી પોતે મંગળ દેવ છે. ગુરુ સાથેના આ વિશેષ યોગને કારણે મેષ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં અણધાર્યો લાભ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા સરકારી કામો પૂર્ણ થશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને સમાજમાં તમારું માન-સન્માન વધશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને ગુરુનો આ સંયોગ આર્થિક મજબૂતી લઈને આવશે. રોકાણથી સારો નફો થવાના સંકેત છે. જો તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય અનુકૂળ છે. પૈતૃક સંપત્તિથી પણ લાભ મળવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળની ઉર્જા અને ગુરુનું માર્ગદર્શન કોઈ વરદાનથી ઓછું નહીં હોય. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી લીડરશિપ ક્વોલિટીના વખાણ થશે. જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના સ્વામી ગુરુ બૃહસ્પતિ છે. આ યોગના પ્રભાવથી તમારા આધ્યાત્મિક અને બૌદ્ધિક સ્તરમાં વૃદ્ધિ થશે. શિક્ષણ અને સંશોધન સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રાના યોગ બની રહ્યા છે અને પરિવારમાં સુખ-શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ષડાષ્ટક યોગ ધનલાભ અને નવી તકોનો સંકેત છે. આ યોગના શુભ પ્રભાવથી નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે તમારી બુદ્ધિશાળી ચતુરતાથી મુશ્કેલ પડકારોને પણ અવસરમાં બદલી નાખશો.
