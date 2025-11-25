ખુબ ભાગ્યશાળી આ રાશિવાળા, અત્યંત ઘાતક યોગ પણ કશું બગાડી નહીં શકે, ઉલ્ટું બંપર ધનલાભ કરાવશે! સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના આપસી સંબંધો અને તેમની ડિગ્રીનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. આ જ્યોતિષ ગણતરીઓના આધારે 7 ડિસેમ્બર 2025નો દિવસ ખુબ ખાસ ગણાઈ રહ્યો છે. આ દિવસે મંગળ અને ગુરુ એક બીજાથી 150 ડિગ્રીના અંતરે રહેશે. જેના પ્રભાવથી એક વિશેષ શક્તિશાળી યોગ બનશે જેને ષડાષ્ટક યોગ કહેવામાં આવી રહ્યો છે. મંગળ-ગુરુનો આ ષડાષ્ટક યોગ 5 રાશિવાળા માટે અત્યંત મંગળકારી ગણાઈ રહ્યો છે.
ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે એક વિશેષ ખગોળીય સ્થિતિ બનતી હોય છે. જ્યારે બે ગ્રહો વચ્ચે છઠ્ઠા અને આઠમા ભાવનો સંબંધ બને છે ત્યારે આ યોગ બને છે. એ જ રીતે જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહો વચ્ચે 150 ડિગ્રીનો ખૂણો બને છે ત્યારે પણ ષડાષ્ટક યોગ બને છે. સામાન્ય રીતે તો આ યોગ અશુભ ગણાય છે. જેના કારણે જીવનમાં ખુબ ઉથલપાથલ સર્જાતી હોય છે. પરંતુ દર વખતે તે નકારાત્મક હોતો નથી. અનેક મામલાઓમાં ગ્રહના શુભ પ્રભાવ પણ જોવા મળે છે. ત્યારે આ યોગ કોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે પણ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય પ્રગતિ અને આત્મવિશ્વાસ વધારનારો રહેશે. ધનલાભ, પદોન્નતિ કે કરિયરાં મોટું પરિવર્તન સંભવ છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને નવી યોજનાઓમાં સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસ બંને ક્ષેત્રોમાં સફળતાના યોગ છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુ મંગળનો ષડાષ્ટક યોગનો સીધો ફાયદો શિક્ષણ, સંશોધ, આધ્યાત્મિકતા અને કરિયરમાં મળશે. વિદેશ મુસાફરી કે વિદેશમાં નોકરીની તકો મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સ્પર્ધામાં જીત અને સફળતાનો સંકેત આપે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને પૈસા, માન-સન્માન, અને નવી તકો આપશે. રોકાણ અને સંપત્તિ ખરીદવા માટે આ સમય શુભ રહેશે. નેતૃત્વ ક્ષમતા વધશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. પરિજનોનો સહયોગ મળશે અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં સફળતા મળશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો પર ગુરુનો સીધો પ્રભાવ હોવાથી આ યોગ તેમના માટે ખુબ ખાસ રહેશે. ભાગ્ય મજબૂત થશે અને નિષ્ફળ થયેલી યોજનાઓ પણ ફળ આપવા લાગશે. નોકરી વેપારમાં ઈચ્છિત પરિણામ મળવાની સાથે આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ ઓછી થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ઉન્નતિનો માર્ગ ખોલશે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. જે આગળ જઈને સફળતા અને સ્થિરતા આપશે. આધ્યાત્મિક ઝૂકાવ વધશે અને જીવનમાં માનસિક શાંતિ આવશે. રોકાણથી લાભ થશે અને જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે.
