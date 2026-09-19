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Mangal Gochar: મંગળ ગુરુની યુતિ તમારા માટે સફળતાના દરવાજા ખોલશે કે મુશ્કેલીઓ વધારશે જાણો

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:41 PM IST

Mangal Gochar 2026 Rashifal : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર હાલ કર્ક રાશિમાં મંગળ અને ગુરુની યુતિ 24 વર્ષ પછી સર્જાઈ છે. કર્ક રાશિ મંગળની નીચ રાશિ ગણાય છે જેના કારણે આ સમય દરમિયાન અમુક રાશિને મંગળ આંતરિક અશાંતિ, ગેરસમજ, કરજ સહિતની સમસ્યા આપી શકે છે. જ્યારે કેટલીક રાશિને મંગળ અને ગુરુની યુતિ સંઘર્ષ પછી મોટી સફળતા આપી શકે છે.
 

મેષ રાશિ1/12

મેષ રાશિ

ઉતાવળમાં કરેલા નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે. ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણો પર ખર્ચ વધશે. ધાર્મિક યાત્રા થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી સંબંધિત કામમાં સંભાળીને આગળ વધવું.  

વૃષભ રાશિ2/12

વૃષભ રાશિ

જીવનમાં મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે. સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. ગુસ્સામાં કડવું બોલવાનું ટાળવું. પ્રોપર્ટી સંબંધિત ડીલ થઈ શકે છે. 

મિથુન રાશિ3/12

મિથુન રાશિ

ખર્ચા વધી શકે, કરજથી બચવા માટે તૈયારી કરી રાખવી, સ્વાસ્થ્યનું આ સમય દરમિયાન ધ્યાન રાખવું. બીજાને સલાહ આપવાને બદલે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી કામ કરવું. ઘરમાં માંગલિક આયોજન થઈ શકે છે.   

કર્ક રાશિ4/12

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિમાં જ ગુરુ અને મંગળની યુતિથી નીચભંગ રાજયોગ બન્યો છે. આ યોગ કર્ક રાશિને લાભ કરાવી શકે છે પણ આવેગમાં કામ ન બગડે તેનું ધ્યાન પણ રાખવું. ભુલ કરવાનું ટાળવું.  

સિંહ રાશિ5/12

સિંહ રાશિ

સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થવાની સંભાવના છે. જોખમ લેવું ભારે પડી શકે છે. નિયમો અને કાયદાનું પાલન કરવું. અચાનક મોટો ખર્ચ સામે આવી શકે છે.   

કન્યા રાશિ6/12

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકોને અચાનક મોટા લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન મંગળ અને ગુરુની યુતિ ફાયદો કરાવી શકે છે. ધન અને સમ્માન વધશે. પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે સારો સમય.  

તુલા રાશિ7/12

તુલા રાશિ

કરિયરમાં આગળ વધવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ મળી શકે છે. આ સમય તમારું નામ મોટું થઈ શકે છે. યાત્રાના યોગ છે. પરિવારમાં સંબંધીઓ સાથે સારો સમય પસાર કરી શકશો. 

વૃશ્ચિક રાશિ8/12

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ સમયે લાભના યોગ બન્યા છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય શુભ. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે.   

ધન રાશિ9/12

ધન રાશિ

સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ક્રોધ તમને પરિવારથી દુર કરી શકે છે. પોતાના વ્યવહાર અને વાણી પર કાબુ રાખવો. જૂની લેન દેનમાં નુકસાન થઈ શકે છે.   

મકર રાશિ10/12

મકર રાશિ

લાઈફ પાર્ટનરથી દુર થવાનો વારો આવી શકે છે. વેપારીઓને વિવાદથી બચીને રહેવું. કમાણી સાથે ખર્ચ પણ વધી શકે છે. સામાજિક જીવનમાં લાભ થઈ શકે છે.   

કુંભ રાશિ11/12

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના લોકો માટે સમય સારો નથી તેવું કહી શકાય. 12 નવેમ્બર સુધી કોઈ જોખમ ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન શેર માર્કેટ, સટ્ટાથી દુર રહેવું.  

મીન રાશિ12/12

મીન રાશિ

મીન રાશિના લોકોને મોટી તક મળી શકે છે. લાંબા અંતરની યાત્રા થઈ શકે છે. દિવાળી પહેલા ઘર માં મોટું કામ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન લડાઈ-ઝઘડાથી દુર રહેવું.  

TAGS:
Mangal Gochar
મંગળ ગોચર 2026

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