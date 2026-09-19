/Mangal Gochar: મંગળ ગુરુની યુતિ તમારા માટે સફળતાના દરવાજા ખોલશે કે મુશ્કેલીઓ વધારશે જાણો

Mangal Gochar 2026 Rashifal : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર હાલ કર્ક રાશિમાં મંગળ અને ગુરુની યુતિ 24 વર્ષ પછી સર્જાઈ છે. કર્ક રાશિ મંગળની નીચ રાશિ ગણાય છે જેના કારણે આ સમય દરમિયાન અમુક રાશિને મંગળ આંતરિક અશાંતિ, ગેરસમજ, કરજ સહિતની સમસ્યા આપી શકે છે. જ્યારે કેટલીક રાશિને મંગળ અને ગુરુની યુતિ સંઘર્ષ પછી મોટી સફળતા આપી શકે છે.
ઉતાવળમાં કરેલા નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે. ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણો પર ખર્ચ વધશે. ધાર્મિક યાત્રા થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી સંબંધિત કામમાં સંભાળીને આગળ વધવું.
જીવનમાં મોટા ફેરફાર થઈ શકે છે. સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. ગુસ્સામાં કડવું બોલવાનું ટાળવું. પ્રોપર્ટી સંબંધિત ડીલ થઈ શકે છે.
ખર્ચા વધી શકે, કરજથી બચવા માટે તૈયારી કરી રાખવી, સ્વાસ્થ્યનું આ સમય દરમિયાન ધ્યાન રાખવું. બીજાને સલાહ આપવાને બદલે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી કામ કરવું. ઘરમાં માંગલિક આયોજન થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિમાં જ ગુરુ અને મંગળની યુતિથી નીચભંગ રાજયોગ બન્યો છે. આ યોગ કર્ક રાશિને લાભ કરાવી શકે છે પણ આવેગમાં કામ ન બગડે તેનું ધ્યાન પણ રાખવું. ભુલ કરવાનું ટાળવું.
સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થવાની સંભાવના છે. જોખમ લેવું ભારે પડી શકે છે. નિયમો અને કાયદાનું પાલન કરવું. અચાનક મોટો ખર્ચ સામે આવી શકે છે.
કન્યા રાશિના લોકોને અચાનક મોટા લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન મંગળ અને ગુરુની યુતિ ફાયદો કરાવી શકે છે. ધન અને સમ્માન વધશે. પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે સારો સમય.
કરિયરમાં આગળ વધવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ મળી શકે છે. આ સમય તમારું નામ મોટું થઈ શકે છે. યાત્રાના યોગ છે. પરિવારમાં સંબંધીઓ સાથે સારો સમય પસાર કરી શકશો.
આ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ મંગળ છે. આ સમયે લાભના યોગ બન્યા છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય શુભ. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે.
સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ક્રોધ તમને પરિવારથી દુર કરી શકે છે. પોતાના વ્યવહાર અને વાણી પર કાબુ રાખવો. જૂની લેન દેનમાં નુકસાન થઈ શકે છે.
લાઈફ પાર્ટનરથી દુર થવાનો વારો આવી શકે છે. વેપારીઓને વિવાદથી બચીને રહેવું. કમાણી સાથે ખર્ચ પણ વધી શકે છે. સામાજિક જીવનમાં લાભ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિના લોકો માટે સમય સારો નથી તેવું કહી શકાય. 12 નવેમ્બર સુધી કોઈ જોખમ ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન શેર માર્કેટ, સટ્ટાથી દુર રહેવું.
મીન રાશિના લોકોને મોટી તક મળી શકે છે. લાંબા અંતરની યાત્રા થઈ શકે છે. દિવાળી પહેલા ઘર માં મોટું કામ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન લડાઈ-ઝઘડાથી દુર રહેવું.