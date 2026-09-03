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બૃહસ્પતિના નક્ષત્રમાં મંગળનું આગમન: આગામી 22 દિવસ આ રાશિઓ માટે રહેશે અત્યંત શુભ, નસીબ ચમકશે

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:38 PM IST

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: 2 સપ્ટેમ્બરે મંગળે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વિશેષ અને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, જેનો પ્રભાવ આશરે 22 દિવસ સુધી બધી રાશિઓ પર પડશે. તો આવો જાણીએ 24 સપ્ટેમ્બર સુધી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.

મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન1/5

મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર ભૂમિપુત્ર અને સાહસિકતાના કારક ગ્રહ મંગળ 2 સપ્ટેમ્બર, 2026ના આદ્રા નક્ષત્રની યાત્રા સમાપ્ત કરી પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં ગોચર કરી ચૂક્યા છે. મંગળદેવ 24 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી આ નક્ષત્રમાં બિરાજમાન રહેશે. પુનર્વસુ નક્ષત્રના સ્વામી દેવતાઓના ગુરૂ દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ અને ગુરૂ નચ્ચે મિત્રતાનો સંબંધ છે. તેવામાં મંગળ પર ગુરૂનો આ શુભ પ્રભાવ જ્ઞાન અને પરાક્રમનો અદ્ભુત સંયોગ બનાવશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 22 દિવસ સુધી ચાર રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ મળશે. આવો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.  

મેષ રાશિ2/5

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના સ્વામી સ્વંય મંગળ દેવ છે. તેથી ગુરૂના નક્ષત્રમાં તેમનો આ પ્રવેશ તમારા માટે અત્યંત શુભ રહેશે. તમારા પરાક્રમ, સાહસ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કાર્યો ગતિ પકડશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થશે. નવી જવાબદારી મળી શકે છે. નાના ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ રહેશે.  

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને ગુરૂ બંને પરમ મિત્ર છે. તમારા આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા જાતકોને પોતાની મહેનતનું ફળ મળશે. જૂની બીમારીમાં રાહત મળશે.

ધન રાશિ4/5

ધન રાશિ

ધન રાશિના સ્વામી દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ છે, જેના નક્ષત્રમાં મંગળે પ્રવેશ કર્યો છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન કે પગાર વધારો મળી શકે છે. વેપારમાં નવા સોદા લાભદાયક સાબિત થશે. સમાજ અને કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. જો તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ કે રોકાણની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ છે.

મીન રાશિ5/5

મીન રાશિ

મીન રાશિના સ્વામી પણ ગુરૂ છે. જેનાથી મંગળનું આ ગોચર તમારા માટે ભાગ્યશાળી રહેશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે, જેનાથી મુશ્કેલ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં સરળતા રહેશે. ધાર્મિક અને માંગલિક કાર્યોમાં રૂચિ વધશે. વ્યાવસાયિર યાત્રા અત્યંત લાભકારી સાબિત થશે. અચલ સંપત્તિ, ભૂમિ કે વાહન ખરીદવાનો યોગ બની રહ્યો છે.  

TAGS:
Mars Transit Jupiter Nakshatra 2026

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