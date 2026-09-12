/મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર, આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, અચાનક વધશે ધનસંપત્તિ !

Mangal Nakshatra Gochar : સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં મંગળ ગ્રહ પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. મંગળના આ નક્ષત્ર ગોચરથી કેટલીક રાશિઓને સંપત્તિ, કારકિર્દી અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ લાભ થઈ શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Mangal Nakshatra Gochar : જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ, મંગળ 24 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 17 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી રહેશે. આ નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ અમુક રાશિઓ માટે આર્થિક અને કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે નક્ષત્રમાં થતો આ ફેરફાર નવી તકોના દ્વાર ખોલી શકે છે. જેઓ નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમને સારી તક મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા છે. તમારી કાર્યક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમયગાળો વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ અનુકૂળ જણાય છે.
ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આર્થિક રીતે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં આવક અને નફામાં સુધારો થવાના સંકેતો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવી શકે છે અને કામ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થવાની શક્યતા છે. તમને પરિવારના સભ્યો અને માતા-પિતાનો સહયોગ મળશે અને વ્યાવસાયિક પ્રગતિ માટે નવા રસ્તાઓ ખુલી શકે છે.
મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનને કારણે મેષ રાશિના જાતકોને રાહત અને પ્રગતિ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં લાભ મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ બની શકે છે અને નફામાં વધારાના સંકેતો છે. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું માન-સન્માનમાં વધારો અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિનો સંકેત આપે છે. તમે તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં નવી જવાબદારીઓ સંભાળી શકો છો. અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવી શકે છે અને વ્યાવસાયિક વિકાસની તકો ઊભી થશે. જેઓ નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમને વધુ સારો વિકલ્પ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.