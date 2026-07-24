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આજથી આ 3 રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, રાતોરાત ભાગ્ય પલટાશે, સુખ-સમૃદ્ધિમાં થશે બંપર વધારો!

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:48 AM IST

આજે ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ ગોચર કરશે ત્યારબાદ કેટલીક રાશિઓની કરિયરમાં ઉન્નતિ, ધનલાભના સંકેત છે. જાણો કઈ રાશિઓને થશે ફાયદો. 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સાહસ, ઉર્જા, જમીન અને પરાક્રમના કારક ગ્રહ ગણાતા મંગળ 24 જુલાઈ 2026ના રોજ રોહિણી નક્ષત્રમાંથી નીકળીને પોતાના જ સ્વામિત્વવાળા મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. હાલ મંગળ વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન છે. પોતાના જ નક્ષત્રમાં મંગળનું આ ગોચર આગામી 20 દિવસ સુધી રહેશે. જે 3 રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભકારી રહી શકે છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં 27 નક્ષત્રોની શ્રેણીમાં મૃગશિરાનું સ્થાન પાંચમુ છે.  આ નક્ષત્રમાં મંગળની ઉર્જા અને ચંદ્રમાનું મન તથા શીતળતા બંનનું અદભૂત સંતુલન જોવા મળે છે. જાણો મંગળનું મૃગશિરામાં જવું કોના માટે લાભકારી રહી શકે છે. 

મેષ રાશિ2/4

મેષ રાશિ

મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે. નોકરીયાતોને પદોન્નતિ કે કરિયર ગ્રોથની તક મળી શકે. વેપાર કરતા લોકોને અચાનક ધનલાભના સારા સમાચાર મળી શકે છે. સંતાન પક્ષથી કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. કૌટુંબિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. 

કર્ક રાશિ3/4

કર્ક રાશિ

કારોબાર કે નોકરીમાં લાંબા સમયથી ચાલતી આર્થિક તંગી દૂર થશે. ધનની આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. કાર્યક્ષેત્ર કે વેપારના સિલસિલામાં કરાયેલી મુસાફરી ફાયદો કરાવી શકે છે. પૈસા સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળશે. માથે ચડેલા દેવાથી છૂટકારો મળી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/4

વૃશ્ચિક રાશિ

જીવનમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરેશાનીઓ અને માનસિક તણાવનો અંત આવશે. ભાગ્ય પક્ષ મજબૂત થશે. જેનાથી દરેક કામમાં સફળતા મળશે. કૌટુંબિક મતભેદ ધીરે ધીરે સમાપ્ત  થશે. જીવનસાથીનો ભરપૂર સહયોગ મળશે. ક્યાંક ફરવાનો પ્લાન બની શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તસવીરો- તમામ AI ઈમેજ   

TAGS:
mangal transit
Mangal Gochar
lucky rashi

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