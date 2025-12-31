પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં મંગળનું ગોચર આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, ઘરમાં થશે ધનના ઢગલા!
Mangal Nakshatra Pada Gochar 2026: વર્ષના ત્રીજા દિવસે એટલે કે 3 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ મંગળનું ગોચર પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં થવા જઈ રહ્યું છે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને મોટો લાભ થવાનો છે. ચાલો જાણીએ કે, તેનાથી કઈ રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામો પ્રાપ્ત થશે.
ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું નવા વર્ષના ત્રીજા દિવસે જ પદ નક્ષત્ર ગોચર થવાનું છે. 3 જાન્યુઆરી 2026 શનિવારના રોજ સવારે 05:38 કલાકે મંગળ પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે. શૌર્ય અને સાહસના કારક ગ્રહ મંગળનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં પ્રવેશવું 4 રાશિઓ માટે શુભ અને સકારાત્મક પરિણામ લાવી શકે છે.
મેષ રાશિ
મંગળ ગ્રહનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરવું મેષ રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. ગુપ્ત ધન અથવા પૈતૃક સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં લાભના નવા માર્ગો ખુલશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે અને કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓનો પૂરો સહયોગ મળશે.
વૃષભ રાશિ
મંગળ ગ્રહનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરવું વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સારા પરિણામો લાવશે. જાતકોની વર્ષની શરૂઆત શુક્રના પ્રભાવથી શાનદાર થઈ શકે છે. દામ્પત્ય જીવનની કડવાશ દૂર થશે. પ્રેમ સંબંધોમાં રહેલી મૂંઝવણ દૂર થશે અને રોમાંસ વધશે. બિઝનેસથી જાતકો ખૂબ જ ધન કમાઈ શકશે.
સિંહ રાશિ
મંગળ ગ્રહનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરવું સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ ફળદાયી રહેશે. જાતકોનો બિઝનેસ વિસ્તરી શકે છે. સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. નોકરીમાં પણ પ્રમોશનના માર્ગો ખુલશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, માન-સન્માન વધશે અને તમે જીવનમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકશો.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ ગ્રહનું પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરવું વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અણધાર્યું લાભદાયી સાબિત થશે. મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. કોઈ સુખદ સમાચાર મળવાથી ઘરનું વાતાવરણ આનંદમય રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને સંપત્તિના વિવાદોનો અંત આવશે. જેઓ અપરિણીત છે તેમને યોગ્ય પાત્ર મળી શકે છે અથવા લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
