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16 જૂને મંગળ સૂર્યના નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ 4 રાશિના જાતકોનું વધશે બેંક બેલેન્સ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:39 PM IST

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : મંગળ ગ્રહ 16 જૂને સૂર્યના કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનું નવા નક્ષત્રમાં આ ગોચર ચોક્કસ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ અને આર્થિક રીતે ફળદાયી સાબિત થશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : મંગળનું કૃતિકા નક્ષત્રમાં ગોચર એ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ખૂબ જ પ્રભાવશાળી અને ઉર્જાવાન ઘટના માનવામાં આવે છે. મંગળનું કૃતિકામાં ગોચર અનેક રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિના નવા માર્ગો ખોલશે. આ રાશિના લોકોના સારા દિવસોની શરૂઆત થશે અને બમ્પર લાભ મળશે.

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. મંગળ કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તે તમને કોઈપણ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. તમે કાનૂની બાબતોમાં વિજય મેળવી શકો છો અને તમારા વિરોધીઓ પર પ્રભુત્વ મેળવી શકો છો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે.

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સૂર્ય દેવ સિંહ રાશિનો શાસક ગ્રહ છે અને મંગળ સૂર્યના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. તમારા માટે આ ગોચર વરદાનથી ઓછું નથી. તમારું માન, સન્માન અને સામાજિક સ્થિતિ વધશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીઓ માટે ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થવાના સંકેતો છે. 

ધન રાશિ4/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર તેમના ભાગ્ય માટે શુભ સાબિત થશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ કે સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયિક યાત્રાઓ સફળ થશે અને રોકાણમાંથી સારા વળતરની અપેક્ષા છે.

મેષ રાશિ5/6

મેષ રાશિ

મંગળ મેષ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. કૃતિકા નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ તમારા આત્મવિશ્વાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. જો કોઈ સરકારી કાર્ય લાંબા સમયથી અટકેલું હોય, તો તે આ સમયગાળા દરમિયાન પૂર્ણ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં મોટા નિર્ણયો લેવાથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Mangal Nakshatra Parivartan 2026
Mangal Gochar
mars transit

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