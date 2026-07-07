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મંગળ મૃગશિરા નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, 24 જુલાઈથી આ રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, પગારમાં થશે અચાનક વધારો !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:14 PM IST

Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : જુલાઈના અંતમાં મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, આ પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Mangal Nakshatra Parivartan 2026 : 24 જુલાઈના રોજ મંગળ મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મૃગશિરા મંગળનું પોતાનું નક્ષત્ર છે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાના નક્ષત્રમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેના શુભ પ્રભાવો નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. મંગળ પોતાની રાશિ અને નક્ષત્રના પ્રભાવ હેઠળ આવવાથી અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખુલશે. ત્યારે આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

સિંહ રાશિ2/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર તેમના કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ લાવશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીઓ માટે ઉત્તમ તકો મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફાના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને સન્માન વધશે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.  

ધન રાશિ3/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય દુશ્મનો પર વિજય મેળવવા અને કાનૂની બાબતોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. તમારી વીરતા અને શક્તિમાં વધારો થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી બીમાર છે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે. રમતગમત, રાજકારણ અથવા વહીવટી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.  

મેષ રાશિ4/6

મેષ રાશિ

મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ હોવાથી મૃગશિરા નક્ષત્રમાં તેનો પ્રવેશ તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. તમારી હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારા કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠ લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશો. જો તમે મિલકત અથવા જમીનમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સૌથી અનુકૂળ સમય છે.  

મકર રાશિ5/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થવાનું છે. તમને તમારા પગારમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક યાત્રાઓ નફાકારક રહેશે. પરિવારમાં તમારો પ્રભાવ વધશે અને તમારા ભાઈઓના સહયોગથી કોઈ મોટું કાર્ય પૂર્ણ થશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Mangal Nakshatra Parivartan
Mangal Gochar

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