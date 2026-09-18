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24 સપ્ટેમ્બરે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, આ 4 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, આવી શકે છે મોટી મુશ્કેલી !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 18, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:54 PM IST

Mangal Nakshatra Parivartan : મંગળ ગ્રહ 24 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં મુશ્કેલી લાવી શકે છે. આ રાશિના લોકોને સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય બાબતે ધ્યાન રાખવું પડશે, ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

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Mangal Nakshatra Parivartan : મંગળ 24 સપ્ટેમ્બરે પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને સાહસ, ઊર્જા અને પરાક્રમનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેની ચાલમાં થતા ફેરફારો વિવિધ રાશિઓ પર અલગ-અલગ રીતે અસર કરે છે. આ વખતે આ 4 રાશિના જાતકોએ અમુક બાબતો પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કારણ કે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિઓના જીવનમાં પડકારો લાવી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

આ સમયગાળા દરમિયાન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્ય બાબતે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. મંગળને વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેથી જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી મંગળના નક્ષત્રમાં થતો કોઈપણ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કામ કરતી વખતે ઉતાવળ કરવાનું ટાળો અને વાહન ચલાવતી વખતે સતર્ક રહો. આહાર અને આરામ પર ધ્યાન આપવું અત્યંત આવશ્યક છે.   

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોએ 24 સપ્ટેમ્બર પછી પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કામમાં ઉતાવળ કરવાથી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે બેદરકારી ન રાખો. ગુસ્સામાં આવીને દલીલબાજી કે ઝઘડા કરવાનું ટાળો. તમારા આહાર અને ઊંઘ પર ધ્યાન આપવું પણ જરૂરી છે. જો તમે પહેલેથી જ કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હોવ, તો સારવારમાં બેદરકારી ન રાખો.   

કર્ક રાશિ4/6

કર્ક રાશિ

મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનને કારણે કર્ક રાશિના જાતકોને માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઘર કે કામ સંબંધિત બાબતોની ચિંતા તમારા મનમાં રહી શકે છે. નાની-નાની બાબતો પર ગુસ્સે થવાથી તમારા સંબંધો પર અસર પડી શકે છે. તેથી, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં આવેશમાં આવીને પ્રતિક્રિયા આપવાનું ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે ધીરજ રાખો.   

ધન રાશિ5/6

ધન રાશિ

આ પરિવર્તન ધન રાશિના જાતકો માટે માનસિક અશાંતિ લાવી શકે છે. કામની જવાબદારીઓ અથવા અંગત જીવનની બાબતોને કારણે તણાવ ઊભો થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોને પ્રાથમિકતા આપો અને એકસાથે બધી જવાબદારીઓ ઉપાડવાનો પ્રયાસ ન કરો. જો ઘરમાં મતભેદ ઊભા થાય, તો વાતચીત દ્વારા તેને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. ગુસ્સામાં હોય ત્યારે કોઈ મોટા નિર્ણયો ન લો.   

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Mangal Nakshatra Parivartan
mars transit

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