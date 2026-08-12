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સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન મંગળ બદલશે નક્ષત્ર, આજથી આ 3 રાશિઓને થશે અચાનક નાણાકીય લાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:20 PM IST

Mangal Nakshtra Parivartan : 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રાત્રે 10:42 વાગ્યે મંગળ રાહુના નક્ષત્ર આર્દ્રામાં પ્રવેશ કરશે, આ પહેલા રાતના 09:04 વાગ્યે સૂર્યગ્રહણ પણ શરૂ થઈ જશે. ત્યારે મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઇ રાશિઓને લાભ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

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Mangal Nakshtra Parivartan : સૂર્યગ્રહણના દિવસે મંગળના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થવાનું છે. આ રાશિઓ તેમના કારકિર્દીથી લઈને નાણાકીય બાબતો સુધીના ક્ષેત્રોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમને કામ પર મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ મળી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. 

તુલા રાશિ2/5

તુલા રાશિ

મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ શુભ જણાય છે. તમને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર સફળતા મળશે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. પરિવારમાં હાલના મતભેદો દૂર થશે અને ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ, માનસિક તાણમાંથી રાહત અને લાંબા સમયથી ચાલી આવતી બીમારીમાંથી સ્વસ્થ થવાના સંકેતો છે.  

મેષ રાશિ3/5

મેષ રાશિ

મંગળનું રાહુના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જો કોઈ પૈસા અટવાયેલા હોય તો તમને તે પાછા મળી શકે છે. પગારદાર વ્યક્તિઓને પ્રમોશનની સંભાવનાઓ દેખાઈ શકે છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો મોટી સફળતા મેળવી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો છે.

મિથુન રાશિ4/5

મિથુન રાશિ

મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મિથુન રાશિના જાતકો માટે ખૂબ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું આયોજન કરનારાઓ માટે આ સ્વપ્ન સાકાર થવાની સંભાવના છે. આવકના સ્ત્રોત વધશે અને અનેક માધ્યમોથી પૈસાનો પ્રવાહ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સ્થિતિ મજબૂત થશે અને તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. નવી નોકરી મળવાની પણ શક્યતા છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Mangal Nakshtra Parivartan
surya grahan

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