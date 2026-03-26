કુંભમાં બની છે રાહુ-મંગળ-બુધની વિસ્ફોટક યુતિ, 11 એપ્રિલ સુધી 3 રાશિના જાતકો માટે ભારે છે સમય!
આ વર્ષની શરૂઆતના બીજા મહિના ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું. ગ્રહ ગોચરની દ્રષ્ટિએ હવે આવનારો મહિનો કેટલીક રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે. કારણ કે કુંભ રાશિમાં રાહુ, મંગળ અને બુધની એમ ત્રણ ગ્રહોની યુતિ બની છે જે પડકારો સર્જી શકે છે. જાણો કોણે સાવધાન રહેવું પડશે અને બચવાના ઉપાય શું છે.
ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓના જીવનમાં અને દેશ દુનિયા પર અસર કરતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે આ જે ફેરફાર આવશે તે વિસ્ફોટક બની શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કુંભ રાશિમાં ત્રણ શક્તિશાળી ગ્રહો ભેગા થયા છે. આ ગ્રહો એવા છે જેમના સ્વભાવ એકદમ વિપરિત છે. રાહુ, મંગળ અને બુધની યુતિ 11 એપ્રિલ સુધી અનેક રાશિઓ માટે પરીક્ષાનો સમય બની રહેશે.
કેમ વિનાશકારી છે આ યુતિ
જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ જ્યારે રાહુ મંગળ અને બુધ ભેગા થાય છે ત્યારે માણસની સમજવાની વિચારવાની શક્તિ ધૂંધળી બને છે. કારણ કે રાહુ એ ભ્રમનો કારક ગ્રહ છે તે ભ્રમ પેદા કરે છે જેનાથી તમે સારા ખોટાનો ભેદ ભૂલો છો. જ્યારે મંગળ ક્રોધ અને ઉર્જાનું પ્રતિક છે તે માણસની અંદર કારણ વગર ગુસ્સો અને ઉતાવળ પેદા કરે છે અને બુધ બુદ્ધિના દેવતા છે એટલે આ બંને સાથે યુતિમાં તે દબાઈ જાય છે જેને લીધે લેવાયેલા નિર્ણયો મોટાભાગે ખોટા ઠરતા હોય છે. આમ તો આ સમય બધા માટે સતર્ક રહેવાનો છે પરંતુ 3 રાશિવાળા માટે ખતરા સમાન છે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓએ સાવધાન રહેવું જોઈએ.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળા માટે આ સમય ભારે ઉતાર ચડાવવાળા રહી શકે છે. રોકાણના મામલાઓમાં અને દસ્તાવેજી કાર્યવાહીમાં જરા અમથી ચૂક ભારે પડી શકે છે. જૂના મિત્રો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે આથી તમારી વાણી પર કાબૂ રાખવો.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિને કરિયરની દોડમાં અચાનક કોઈ વિધ્ન આવી શકે છે. ઓફિસમાં બોસ કે સિનિયર્સ સાથે તાલમેળ બગાડવાની કોશિશ ન કરવી. સ્વાસ્થ્ય વિશે બેદરકારી તમને હોસ્પિટલના ચક્કર લગાવી શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિવાળાએ હાલ કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા કે કોઈ મોટું રોકાણ ન કરવું જોઈએ. સમજ્યા વિચાર્યા વગર લેવાયેલો નિર્ણય બેંક બેલેન્સ બગાડી શકે છે. દલીલોથી દૂર રહેવું. આ ઉપરાંત મેષ, વૃષભ, સિંહ અને કુંભ રાશિવાળાએ પણ માનસિક તાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
બચાવ માટે શું કરવું
ગણેશ વંદના કરવી જોઈએ. રોજ સવારે ગણેશ ભગવાનની પૂજા કરો. તેઓ બુદ્ધિના દાતા છે અને બુધના દોષને શાંત કરે છે. આ ઉપરાંત પક્ષીઓની સેવા કરવી જોઈએ. પક્ષીઓને દાણા ખવડાવવા જે રાહુના નકરાત્મક પ્રભાવને ઓછો કરવા માટે સરળ ઉપાય છે. કોઈ પણ નવું કામ શરૂ કરતા પહેલા કોઈ અનુભવી વ્યક્તિ કે વડીલોની સલાહ જરૂર લો. મંગળના દુષ્પ્રભાવને રોકવા માટે હનુમાનજીની શરણમાં જવું એ ઉત્તમ છે. હનુમાન ચાલીસા કરવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
