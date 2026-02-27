આખરે બની ગયો ભારે વિનાશકારી અંગારક યોગ, પણ આ રાશિવાળા કરશે ખુબ જલસા, બંપર લાભ થશે!
Angarak Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ અને રાહુની યુતિથી બનેલો અંગારક યોગ એક વિનાશકારી યોગ ગણાય છે જે જાતકોને પડકારો આપી શકે છે. આ યોગ બનવાથી જીવન ખેદાન મેદાન પણ થઈ શકે છે. પરંતુ આમ છતાં કેટલીક રાશિના જાતકોને આ યોગથી ખુબ ફાયદો પણ થઈ શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેટલાક યોગ એવા એવા હોય છે જે જાતકોને શુભ ફળ આપે છે. જ્યારે કેટલાક યોગ એવા બનતા હોય છે જે જાતકોને અશુભ ફળ આપે છે. પરંતુ ક્યારેક એવી પણ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે કે અશુભ યોગ પણ કેટલીક રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપે છે. આવો જ એક યોગ છે અંગારક યોગ. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેની ગણતરી પાપી, રહસ્યમયી કે છાયા ગ્રહ તરીકે થાય છે તે રાહુ અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળની યુતિથી આ યોગ બન્યો છે. આ ખુબ જ તીવ્ર એવો નકારાત્મક યોગ ગણાય છે. જે જીવનમાં અચાનક નુકસાન, તણાવ, ઝઘડા અને દુર્ઘટનાઓ ઘટવાનું કારણ બની શકે છે.
અત્યંત અશુભ યોગ આપશે શુભ ફળ
23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 11.33 કલાકે મંગળે કુંભમાં ગોચર કર્યું. અને આ રાશિમાં તો પહેલેથી જ રાહુ છે. આથી મંગળના ગોચરનો પ્રભાવ વધી જાય. મંગળના કુંભમાં ગોચર સાથે જ રાહુ સાથે યુતિ થઈ અને અશુભ એવો અંગારક યોગ બની ગયો. મંગળ એક રાશિમાં 40થી 45 દિવસ સુધી રહે છે. કુંભ રાશિમાં 2 એપ્રિલ સુધી આ યોગ સર્જાશે જેના કારણે આ સમયગાળા સુધી અંગારક યોગની અસર રહી શકે છે. આવો ખતરનાક યોગ પણ કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ અનેક રીતે ફાયદો કરાવી શકે છે. નવા લોકો સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. જે ફાયદો કરાવી શકે. ધનલાભની સાથે સાથે માન મોભો પણ વધશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. વેપારમાં યોજનાઓ સફળ નીવડી શકે. ભાગીદારીમાં ફાયદો થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો પર હાલ શનિની પનોતી ચાલે છે. પરંતુ આ સમય તેમના માટે શુભ રહી શકે છે. જે પણ કામ કરશો તેમાં ભાગ્ય સાથ આપશે અને મહેનત રંગ લાવશે. સુખ સૌભાગ્ય વધશે. આ સમય તમારી પ્રગતિ અને સફળતાનો રહી શકે છે. અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. ધનલાભના યોગ બનશે. વેપારમાં પ્રગતિ થશે. નોકરીયાતોને આવક વધી શકે. અચાનક ધનલાભના પ્રબળ યોગ બનશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. અટકેલા કામો પાર પડી શકે. ધનલાભના યોગ બની શકે છે. જે કામની લાંબા સમયથી રાહ જોતા હશો તે પાર પડી શકે છે. નવી નોકરીના યોગ ઊભા થશે. કાર્યક્ષેત્રે પ્રશંસા થશે, આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. ભાગીદારીમાં નિર્ણય લેવા માટે મહત્વનો સમય બની શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos