/40 કલાક બાદ વૃષભ સહિત 4 રાશિ માટે શરૂ થશે દુ:ખના દહાડા, ઉપાધિના પોટલા ખડકાશે, આર્થિક નુકસાનના યોગ

5 જુલાઈના રોજ મંગળ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તનની સાથે જ અનેક રાશિઓ માટે પડકારો ઊભા થઈ શકે છે. આ જાતકોએ આર્થિક મોરચે નુકસાન ઝેલવું પડી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે...
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ મંગળની ગણતરી એક ઉગ્ર ગ્રહ તરીકે થાય છે. મંગળ આમ તો ગ્રહોના સેનાપતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. મંગળ 5 જુલાઈના રોજ મધરાતે 12.01 કલાકે રોહિણી નત્રત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં મંગળ 24 જુલાઈ સુધી રહેશે. મંગળ આમ તો સાહસ, શૌર્ય અને શારીરિક શક્તિના કારક ગ્રહ ગણાય છે. કેટલીક રાશિઓને આ પરિવર્તન ફાયદો પણ કરાવી શકે છે. પરંતુ અમુક રાશિઓ એવી પણ છે જેમને મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન નુકસાન કરાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓમાં તમારી રાશિ સામેલ છે કે નહીં.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન પડકારો લઈને આવી શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે. ખર્ચા પર કાબૂ રાખવો નહીં તો પૈસા પાણીની જેમ વહી શકે છે. ઓફિસમાં પણ સમજી વિચારીને બોલવું. ધૈર્ય રાખીને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની કોશિશ કરજો.
તુલા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ખરાબ સમય લાવી શકે છે. ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસમાં કમી આવી શકે છે. સ્વભાવમાં આક્રમકતા વધી શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ પણ નિર્ણય ન લેવો. કૌટુંબિક સંબંધોમાં ઈગો ન આવવા દો. સ્વાસ્થ્યને લઈને સતર્ક રહેવું.
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મોટું આર્થિક નુકસાન લાવી શકે છે. સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. ખર્ચા વધી શકે છે. કોઈના પર ભરોસો ન કરવો. દગો થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ તમારા પર હાવિ ન થવા દેતા, સકારાત્મક વિચારસરણી રાખવી.
મીન રાશિવાળા માટે મંગળનું આ ગોચર જીવનમાં વિપરિત પરિસ્થિતિઓ લાવી શકે છે. જોખમી કાર્યોથી દૂર રહેવું. કોઈ પણ નિર્ણય સમજી વિચારીને કરવો. કૌટુંબિક સંબંધમાં તણાવ વધી શકે છે. આ સમય ધૈર્ય અને સંયમ રાખવાનો છે. ધનહાનિના સંકેત છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
તસવીરો- તમામ AI Images