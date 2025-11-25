મંગળ-શનિનો શક્તિશાળી યોગ 3 રાશિના જાતકો માટે ખોલશે ધનનો ખજાનો, હીરાની જેમ ચમકશે કિસ્મત!
Mangal Shani Shatank Yog 2025: ગ્રહોની અલગ-અલગ સ્થિતિઓ સમયાંતરે શક્તિશાળી યોગોનું નિર્માણ કરતી રહે છે. આ જ રીતે શનિ અને મંગળ ગ્રહ એકબીજા સાથે એક શક્તિશાળી યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે.
100°ની કોણીય સ્થિતિ
આજે એટલે કે 25 નવેમ્બર 2025 મંગળવારના દિવસે ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ અને ન્યાય તથા કર્મફળના દાતા શનિ ગ્રહ એક ખૂબ જ શુભ યોગ બનાવી રહ્યા છે. આજે બપોર પછી દિવસના 03:20 વાગ્યે શનિ અને મંગળ એકબીજાથી 100°ની કોણીય સ્થિતિ પર આવી ગયા છે.
શતાંક યોગ
મંગળ-શનિની આ કોણીય સ્થિતિથી શતાંક યોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી 3 રાશિના જાતકોને અનુકૂળ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કરિયરથી લઈને બિઝનેસમાં પ્રગતિના માર્ગ ખૂલી શકે છે. સન્માન વધશે અને આવકમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કે આ 3 રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ
મંગળ અને શનિનો આ શતાંક યોગ મેષ રાશિના જાતકોને લાભ જ લાભ આપનારો છે. જાતકો કરિયરમાં ઊંચાઈઓ હાંસલ કરી શકશે. સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે અને અટવાયેલું ધન મેળવવામાં સફળતા મળશે. કાર્યક્ષેત્ર પર મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. ધન સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવશે. નવી નોકરી મેળવવા માટે સમય સારો છે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ પર વાત બની શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળ અને શનિએ બનાવેલો આ યોગ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે એક સારી શરૂઆત થઈ શકે છે. સમાજમાં જાતકોનું સન્માન વધશે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. કાર્યસ્થળ પર મોટું પદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મહેનતનું પૂરું ફળ પ્રાપ્ત થશે. મોટા નિર્ણયો લેવા માટે હિંમત આવશે. નોકરી કરતા જાતકો પ્રમોશન મેળવી શકશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને શનિનો શતાંક યોગ વિશેષ શુભ ફળ પ્રદાન કરશે. સન્માન અને જવાબદારીઓ વધશે. કરિયર સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લેવા માટે શુભ યોગ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોની પ્રશંસા થઈ શકે છે. ધન કમાવવા માટે નવા રસ્તાઓ મળી શકશે. પરિવારના સભ્યોમાં તાલમેલ વધશે. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
