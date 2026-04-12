મંગળ-શનિની ખતરનાક યુતિ વધારશે મુશ્કેલીઓ, આ 5 રાશિના લોકો પર તૂટશે દુઃખોનો પહાડ!
Mangal Shani Yuti Negative Effect: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, 20 એપ્રિલ 2026ના રોજ મંગળ અને શનિ એકસાથે આવશે, જેનાથી મંગળ-શનિની વિશેષ યુતિ બનશે. આવી સ્થિતિમાં મંગળ-શનિની આ યુતિ કઈ 5 રાશિના જાતકો માટે અશુભ અને કષ્ટદાયક છે, ચાલો જાણીએ.
વિપરીત સ્વભાવના છે શનિ-મંગળ
જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 20 એપ્રિલ 2026ના રોજ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ અને ન્યાયના દેવતા શનિની યુતિ થવા જઈ રહી છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં આ બન્ને ગ્રહોને પરસ્પર વિપરીત સ્વભાવના માનવામાં આવે છે. મંગળ અગ્નિ તત્વ અને સાહસનું પ્રતીક છે, જ્યારે શનિ વાયુ તત્વ અને શિસ્તના કારક છે. જ્યારે આ બન્ને ક્રૂર ગ્રહોનું એક જ રાશિમાં મિલન થાય છે, ત્યારે જીવનમાં ઉથલપાથલ મચી જાય છે. તો ચાલો જાણીએ કે, મંગળ-શનિની આ ખતરનાક યુતિથી કઈ 5 રાશિના જાતકોએ વિશેષ સાવધાન રહેવું પડશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ કાર્યક્ષેત્રમાં માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. આ યોગના પ્રભાવથી કરિયરના ક્ષેત્રમાં ઉથલપાથલ થવાની શક્યતા છે. કામનું ભારણ વધવાને કારણે સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે બિનજરૂરી વાદ-વિવાદ ટાળવો. વાણી પર સંયમ રાખવો, નહીંતર બનેલી પ્રતિષ્ઠા દાવ પર લાગી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળ-શનિનું આ મિલન પારિવારિક મોરચે અશાંતિ લાવી શકે છે. ઘરના વડીલો સાથે વૈચારિક મતભેદ થવાના સંકેત છે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા વધી શકે છે. મિલકત સાથે જોડાયેલા કોઈપણ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા સારી રીતે તપાસ કરી લેવી. વાહન ચલાવતી વખતે વિશેષ સાવધાની રાખવી.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ સ્વાસ્થ્ય અને ગુપ્ત શત્રુઓના મામલામાં કષ્ટદાયક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે બજેટ ખોરવાઈ શકે છે. પેટ અથવા હાડકાને લગતી જૂની બીમારીઓ ફરી પરેશાન કરી શકે છે. કોઈને પણ રૂપિયા ઉધાર આપવાનું ટાળવું, કારણ કે પાછા મળવાની શક્યતા ઓછી છે. શત્રુઓની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવી અને ગુપ્ત વાતો શેર ન કરવી.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાઈઓ અથવા મિત્રો સાથેના સંબંધોમાં તિરાડ લાવી શકે છે. સાહસમાં ઘટાડો અનુભવાશે અને આત્મવિશ્વાસ ડગમગી શકે છે. રોકાણના ખોટા નિર્ણયોને કારણે આર્થિક નુકસાન થવાના યોગ છે. રોકાણ માટે આ સમય બિલકુલ યોગ્ય નથી. ધીરજ રાખવી અને કોઈ પણ જોખમભર્યું કામ હાથમાં ન લેવું.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ જીવનના મહત્વના નિર્ણયોમાં ભ્રમની સ્થિતિ પેદા કરી શકે છે. મનમાં અજ્ઞાત ભય અને ચિંતા રહેશે. વૈવાહિક જીવનમાં જીવનસાથી સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. કોઈ પણ ત્રીજી વ્યક્તિની વાતોમાં આવીને પોતાના અંગત સંબંધો બગાડશો નહીં.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
