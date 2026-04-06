મંગળ અને શુક્રનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિઓનું ચમકાવશે ભાગ્ય, ધન-સંપત્તિમાં થશે ધરખમ વધારો; કરિયરમાં મળશે મોટી સફળતા!

Mangal Shukra Nakshatra Gochar: મંગળ અને શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર ઘણી રાશિઓ પર સકારાત્મક જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન આ લકી રાશિઓને કરિયરમાં પ્રગતિ, આવકમાં વધારો અને નવી તકો મળવાના સંકેત જોવા મળી રહ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

Updated:Apr 06, 2026, 07:46 PM IST

મંગળ અને શુક્ર ગોચર

1/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેટલું મહત્વ રાશિ પરિવર્તનનું છે, તેટલું જ વિશેષ મહત્વ નક્ષત્ર પરિવર્તનનું પણ હોય છે. નક્ષત્ર પરિવર્તનની સીધી અસર જાતકોના જીવન પર પડે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, મંગળ અને શુક્રનું આજે (6 એપ્રિલ) નક્ષત્ર પરિવર્તન થયું છે, જેના કારણે ઘણી રાશિઓના જીવનમાં ખુશીઓ દસ્તક આપવાની છે.

2/6
image

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, મંગળને ઉર્જા, સાહસ, પરાક્રમ, શક્તિ અને જમીનના મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે અને તેમને ગ્રહોના સેનાપતિ પણ કહેવામાં આવે છે. બીજી તરફ શુક્ર સુખ, ઐશ્વર્ય, વિલાસિતા, પ્રેમ, સુંદરતા અને વૈવાહિક સુખના મુખ્ય કારક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષમાં આ બન્ને ગ્રહોનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વિશેષ ભૂમિકા ભજવે છે. તો ચાલો જાણીએ કે, મંગળ અને શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.

વૃષભ રાશિ

3/6
image

મંગળ અને શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ઘણી સારી માનવામાં આવી રહી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કમાણીમાં વધારો થઈ શકે છે. રોકાણથી ફાયદો થવાના સંકેત છે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે પણ આ સમય અનુકૂળ છે. વિદેશમાં નોકરી માટે પ્રયત્ન કરી રહેલા જાતકોને સફળતા મળવાની શક્યતા છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરનારાઓ માટે પણ આ સમય સકારાત્મક રહી શકે છે.

સિંહ રાશિ

4/6
image

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય રાહત અને સફળતા લઈને આવી શકે છે. જે કામો લાંબા સમયથી અટકેલા હતા, તે ધીરે ધીરે પૂરા થવા લાગશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. દેવામાંથી મુક્તિ મળવાના યોગ બની શકે છે. બિઝનેસ કરનારાઓને કોઈ સારી તક મળી શકે છે, જેનાથી લાભ થશે. નોકરીમાં પણ નવી તકો સામે આવી શકે છે. પરિવાર અને જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે.

ધન રાશિ

5/6
image

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક રીતે મજબૂત બનવાનો છે. આવકમાં વૃદ્ધિ થવાના સંકેત છે. જે લોકો નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમને વધુ સારો વિકલ્પ મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો મળશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામોમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. એકંદરે આ સમય પ્રગતિ અને નવી તકોથી ભરેલો રહી શકે છે.

6/6
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Trending Photos