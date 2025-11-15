Mahalakshmi Rajyog: મંગળ-ચંદ્રમાની યુતિથી બનશે શક્તિશાળી રાજયોગ, 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે, મહાધનવાન બનશે જાતક
Mangle Chandra Yuti 2025 Effect On Rashi: 20 નવેમ્બર 2025ના ચંદ્રમાનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિમાં થશે અને અહીં મગંળ સાથે ચંદ્રમાની યુતિ થશે. આવો આ યુતિથી કયા ત્રણ જાતકોને વિશેષ લાભ થશે.
ચંદ્રમાનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર
મંગળ ગ્રહ આ સમયે વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને 20 નવેમ્બરે ચંદ્રમા વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં બંને ગ્રહોની યુતિથી શુભ યોગનું નિર્માણ થશે.
ચંદ્રમા અને મંગળની યુતિ
આ રીતે વૃશ્ચિક રાશિમાં મંગળ અને ચંદ્રમાની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આ જાતકોને વેપાર અને નોકરીમાં સફળતાથી લઈને માનસિક શાંતિ મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અતિ શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકને ચારે તરફથી સફળતા મળશે. માનસિક શાંતિ મળશે અને ધનલાભનો માર્ગ ખુલશે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે સમય પ્રગતિનો હશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. શારીરિક ક્ષમતામાં વધારો થશે. વેપારમાં લાભ થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળ-ચંદ્રમાની યુતિ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે અને અચાનક ધન પ્રાપ્તિ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ સારી થશે. મંગળના પ્રભાવથી આત્મવિશ્વાસ વધશે. પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. પરીક્ષાથી શુભ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો માર્ગ ખુલશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. જીવનસાથી સાથે તણાવ ઓછો થશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ શુભ સાબિત થશે. આ રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ શુભ અને લાભકારી રહેશે. આવકના નવા-નવા સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. મીન રાશિના લગ્ન ભાવમાં શનિદેવ બિરાજમાન છે. સાથે 12મા ભાવમાં રાહુ અને ગુરૂ ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં બેસી તમારી રાશિથી પંચમ ભાવમાં બેઠા છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
