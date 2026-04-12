Mango Chutney: ઉનાળામાં ખાવાની મજા પડે એવી કાચી કેરીની ખાટી-મીઠી ચટણી, ખાવામાં છુંદા કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે
Mango Chutney: માર્કેટમાં ખાટી ખાટી કાચી કેરી દેખાવા લાગી છે. ખાટી કેરી ભોજનનો સ્વાદ વધારી દે છે. આજે તમને કાચી કેરી અને ગોળની ચટણી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ રીતે બનેલી ચટણી છુંદા કરતાં પણ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે અને આ ચટણી ફટાફટ બની પણ જાય છે.
કાચી કેરીની મીઠી ચટણી
ઉનાળામાં કાચી કેરી ખાવાની મજા જ જુદી છે. કાચી કેરીનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે ઘરમાં થતો હોય છે. આજે તમને કાચી કેરીની ખાટીમીઠી ચટણી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ ચટણીને ગુજરાતી ઘરોમાં લોંજી પણ કહેવામાં આવે છે. કાચી કેરીની લોંજી ફટાફટ બની જાય છે અને આ ચટણી જમવાનો સ્વાદ અનેકગણો વધારી દે છે.
કાચી કેરીની લોંજી બનાવવાની સામગ્રી
છાલ ઉતારી ઝીણી સમારેલી 2 કાચી કેરી, અડધો કપ ગોળ, વરિયાળી, જીરું, રાઈ, લાલ મરચું પાવડર, હળદર પાવડર, સંચળ, મીઠું, તેલ અને પાણી જરૂરી છે.
લોંજી બનાવવાની રીત
કાચી કેરીની ચટણી કે લોંજી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો અને તેમાં રાઈ, જીરું અને વરિયાળી વઘારો. ત્યારબાદ તેમાં કાચી કેરીના ટુકડા ઉમેરી દો અને 5 મિનિટ કુક કરો. જેથી કેરી સોફ્ટ થવા લાગશે.
કેરીની લોંજી
કેરી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં હળદર, મરચું, સંચળ અને મીઠું ઉમેરી તેમાં એટલું પાણી ઉમેરો જેમાં કેરી સારી રીતે કુક થઈ જાય. કેરી પાણીમાં બફાઈ જાય એટલે તેમાં ગોળ ઉમેરો અને ત્યાં સુધી ચટણીને કુક કરો જ્યાં સુધી ગોળ ઓગળી કેરીમાં ભળી જાય.
કેરી અને ગોળની ચટણી
એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે ચટણીમાં ગોળ ત્યારે જ ઉમેરવો જ્યારે કેરી એકદમ ગળી ગઈ હોય. કેરી બરાબર સોફ્ટ થઈ જાય પછી ગોળ ઉમેરો. ગોળ ઉમેર્યા પછી વધારે વાર ચટણીને ફ્લેમ પર રાખવાથી ચટણી કઠણ થઈ જશે. એટલે ગોળ ઉમેર્યા પછી ચટણીને 1 થી 2 મિનિટ કુક કરી ગેસ ઓફ કરી દો.
