Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગણતરીની કલાકોમાં બનવાના છે અનેક મોટા યોગ, 5 રાશિઓના જીવનની દરેક મુશ્કેલીનો આવશે અંત !

ગણતરીની કલાકોમાં બનવાના છે અનેક મોટા યોગ, 5 રાશિઓના જીવનની દરેક મુશ્કેલીનો આવશે અંત !

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 15, 2026, 09:35 PM IST|Updated: May 15, 2026, 09:35 PM IST

Lucky Zodiac Sign: 16 મેના દુર્લભ ગ્રહોની યુતિ પાંચ રાશિઓ માટે પ્રગતિ અને નાણાકીય લાભના મજબૂત સંકેતો આપી રહી છે. આ દિવસે ચંદ્ર-મંગળ, બુધ-સૂર્ય અને શુક્ર-ગુરુની યુતિ બની રહી છે. આનાથી આ પાંચ રાશિઓના લોકોની આર્થિક મુશ્કેલીઓ ઓછી થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ રાશિઓ ભાગ્યશાળી છે?
 

1/8

Lucky Zodiac Sign: 16 મે, 2026નો ગ્રહો અને નક્ષત્રોની યુતિને કારણે ખૂબ જ ખાસ દિવસ છે. દૃક પંચાંગ મુજબ, આ દિવસે મેષ રાશિમાં ચંદ્ર-મંગળની યુતિ, વૃષભ રાશિમાં બુધ-સૂર્યની યુતિ અને મિથુન રાશિમાં શુક્ર-ગુરુની યુતિ બને છે. ત્રણ રાશિઓમાં એક સાથે ત્રણ યુતિઓનું નિર્માણ એક દુર્લભ અને ખૂબ જ ખાસ જ્યોતિષીય ઘટના છે.   

2/8

વધુમાં, આ દિવસ માટેના પંચાંગ મુજબ, વટ સાવિત્રી વ્રત શનિ જયંતિ સાથે એકરુપ છે, અને તે પણ શનિવારે. વધુમાં, આ દિવસે જ્યેષ્ઠ મહિનાની દર્શ અમાવસ્યા છે, જ્યારે ભરણી અને કૃતિકા નક્ષત્રો શોભન અને આયુષ્માન યોગ સાથે જોડાય છે. 16 મેના રોજ આ સંયોજનો પાંચ રાશિઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવી રહ્યા છે. આ તેમની પ્રગતિને વેગ આપશે અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર કરશે.  

3/8

વૃષભ રાશિફળ: વૃષભ રાશિમાં બુધ-સૂર્યની યુતિ બની રહી છે, જે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવી રહી છે. આનાથી તેમની નાણાકીય સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમની કાર્ય યોજનાઓ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધતી જોવા મળશે. કાર્યસ્થળ પરના સાથીદારો સહાયક રહેશે. વ્યવસાયોમાં સારો નફો જોવા મળી શકે છે. બાકી રહેલા ભંડોળના વળતરના સંકેતો છે. સાંજ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલી રહેશે. તમે કોઈના જન્મદિવસની પાર્ટીમાં હાજરી આપી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો તેમની મહેનતનું ફળ મેળવશે.  

4/8

સિંહ રાશિફળ: સિંહ રાશિ માટે આ સમયગાળો ખૂબ અનુકૂળ રહેશે. તમારું માન-સન્માન વધશે. પ્રગતિ માટે નવી તકો ઉભરી આવશે. આત્મવિશ્વાસ વધવાથી તમારા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે. કામ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. તમને બધા તરફથી ટેકો મળશે. અટકેલા ભંડોળ પાછું મળવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાથી નાણાકીય બાબતોમાં રાહત મળશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ શરૂ કરી શકો છો, જેનાથી ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર લાભ થવાની અપેક્ષા છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.  

5/8

મિથુન રાશિફળ: મિથુન રાશિમાં શુક્ર-ગુરુની યુતિ બની રહી છે. આ યુતિ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે નસીબ અને સમૃદ્ધિના નવા રસ્તા ખોલી શકે છે. જીવનમાં પ્રગતિ અને નવી સિદ્ધિઓ માટે આ સમય યોગ્ય છે. તમે વ્યવસાયમાં નવા લોકો સાથે જોડાશો, જે ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર લાભ લાવી શકે છે. તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમને પૈસા બચાવવામાં પણ સફળતા મળી શકે છે. સામાજિક જીવનમાં તમારી લોકપ્રિયતા વધી શકે છે, અને લોકો તમારી સલાહને મહત્વ આપશે. સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે, અને સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.  

6/8

મેષ રાશિફળ: મેષ રાશિ માટે, તમારી રાશિમાં ચંદ્ર-મંગળનો યુતિ ખૂબ જ ફળદાયી છે. આ દિવસ નવી ઉર્જા અને ઝડપી પ્રગતિ લાવી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે, જેનાથી ટૂંક સમયમાં નફો થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળશે. નવી જવાબદારીઓ મળવાની પણ શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં નવી તકો ઉભરી આવશે, જેનાથી નાણાકીય મજબૂતી મળશે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે, જેનાથી તમારા જીવનમાં ઉત્સવનું વાતાવરણ બનશે. તમે વૃદ્ધ વ્યક્તિની સેવા કરશો, અને તમારું મન ખુશ રહેશે.  

7/8

મકર રાશિફળ: મકર રાશિના જાતકો માટે, 16 મેના શુભ સંયોગો જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ શરૂ કરવા માટે આગળ વધશો. આ નાણાકીય મજબૂતી લાવશે. તમારી કારકિર્દીમાં નવી દિશા અને સકારાત્મક ફેરફારો થશે. નોકરી કરતા લોકો તેમની મહેનતના સારા પરિણામો જોશે. આજે, તમે કોઈ સખાવતી કાર્યને ટેકો આપશો, જે તમારા હૃદયને સંતોષ આપશે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે, કારણ કે તમને અટકેલા ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવા સોદા ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આવનારો સમય તમારા માટે નવી ઓળખ અને સન્માન લાવશે.

8/8

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Tags:
Lucky Zodiac Signs 2026
16 may 2026 rashifal
dhan labh rashifal
Chandra Mangal Yog
Budh Surya Yuti
Shukra Guru Yuti
astrology lucky rashiyan
career growth zodiac signs
Gujarati News
lucky zodiac sign
spiritual news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2008ના તેલના ઝટકાથી લઈને ઈરાન યુદ્ધ સુધી... જાણો પેટ્રોલે ક્યારે બગાડ્યું બજેટ ?

2008ના તેલના ઝટકાથી લઈને ઈરાન યુદ્ધ સુધી... જાણો પેટ્રોલે ક્યારે બગાડ્યું બજેટ ?

Petrol price hike20 min ago
2

નેટફ્લિક્સ પર 4 મહિનાથી ટોપ 10માં છે આ ફિલ્મ, દરેક સીનમાં છે એક જોરદાર ટ્વિસ્ટ !

Dhurandhar40 min ago
3

NEET પેપર લીકનો માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ, લાતૂરમાં ચલાવતો હતો પ્રાઇવેટ કોચિંગ

NEET Paper Leak2 hrs ago
4

બેસિક સેલેરીમાં DA મર્જ..., 8મા પગાર પંચ તરફથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ભેટ?

dearness allowance2 hrs ago
5

મોંઘવારીનો ચોથો ગિયર, દૂધ-પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા, હવે RBI વધારશે હોમ-કાર લોનનો EMI

EMI2 hrs ago