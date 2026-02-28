Latest OTT Release: આ વીકેન્ડ ઘર બેઠા મળશે ભરપુર મનોરંજન, પ્રિયંકા ચોપડાની બ્લફથી ધર્મેન્દ્રની છેલ્લી ફિલ્મ ઈક્કીસ જુઓ ઓટીટી પર
Latest OTT Release: અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ વીકેન્ડમાં જોવા માટે ઘણા બધા ઓપ્શન હાજર છે. જો તમને આ સપ્તાહમાં નવું શું રિલીઝ થયું તેની ખબર નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ કે કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આ સપ્તાહમાં જોવા જેવું શું છે?
ઓટીટી પર આ હોળીની રજાઓ પહેલા જ દમદાર હિંદી ફિલ્મ અને સીરીઝ રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ તમારું વીકેન્ડ અને હોળીની રજાઓને મનોરંજનથી ભરપુર બનાવવા માટે કાફી હશે. આ વીકેન્ડમાં ઓટીટી પર રોમાન્સ, એક્શન, સાયકોલોજીકલ થ્રીલર સહિતના જોનરની ફિલ્મો જોવા મળશે.
ધ બ્લફ
પ્રિયંકા ચોપડાની ફિલ્મ એમેઝોન પર આવી ચુકી છે. આ ફિલ્મમાં પ્રિયંકા ચોપડા સાથે ઈસ્માઈલ ક્રૂઝ કોડોર્ડોવા, સાફિયા ઓકલે ગ્રીન, કાર્લ અર્બન મુખ્ય ભુમિકામાં છે. આ ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોવા મળશે.
ઈક્કીસ
દિવંગત અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર, અગત્સ્ય નંદા, જયદીપ અહલાવતની ફિલ્મ ઈક્કીસ પણ એમેઝોન પ્રાઈમ પર જોવા મળશે. આ ફિલ્મ અરુણ ખેત્રપાલના જીવન પર આધારિત છે જે માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરમાં 1971 ના ભારત-પાકિસ્તાનના યુદ્ધ શહિદ થયા હતા.
સંગમરમર
સૂરજ બડજાત્યાના રાજશ્રી પ્રોડકશનની ફેમેલી ડ્રામા સીરીઝ છે સંગમરમર. આ સીરીઝ જીયો હોટસ્ટાર પર જોવા મળશે.
અક્યુઝ્ડ
કોંકણા સેન શર્મા અને પ્રતિભા રાંટાની ફિલ્મ અક્યુઝ્ડ નેટફ્લિક્સ પર તાજેતરમાં જ રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મમાં કોંકણા સેન એક ડોક્ટરની ભુમિકામાં છે જેના પર સેક્સુઅલ મિસકંડક્ટનો આરોપ લાગે છે અને પછી તેનું લાઈફ બદલી જાય છે.
સાયકો સૈયા
તેજસ્વી પ્રકાશ, રવિ કિશન અને અનુદ સિંહ ઢાકાની થ્રિલર વેબ સીરીઝ એમેજોન એમએક્સ પ્લેયર પર રિલીઝ થઈ છે. આ વેબ સીરીઝ સાઈકોલોજિકલ થ્રિલર જોનરની છે. સીરીઝમાં વરુણ ભગત, અશ્વિની કાલસેકર, સુરભિ ચંદના પણ જોવા મળશે.
સીક્રેટ સ્ટોરી ઓફ રોઝલીન
જો તમને થ્રિલર વેબ સીરીઝ જોવી હોય તો હોટસ્ટાર પર મલયાલમ વેબ સીરીઝ સીક્રેટ સ્ટોરી ઓફ રોઝલીન જોવા મળશે. આ સીરીઝ હિંદી ભાષામાં પણ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે.
