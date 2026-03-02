Monthly Horoscope: મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે માર્ચ મહિનો જાણવા વાંચો માસિક રાશિફળ
Monthly Horoscope March 2026: ગ્રહ નક્ષત્રોના ગોચરની દ્રષ્ટિએ માર્ચ મહિનો ખાસ રહેવાનો છે. માર્ચ મહિનાની શરુઆતમાં શુક્રનું રાશિ પરિવર્તન થયું છે જ્યારે 15 માર્ચે સૂર્ય ગોચર કરશે, 11 માર્ચે ગુરુ મિથુન રાશિમાં માર્ગી થશે. 13 માર્ચે બુધ ગ્રહનો ઉદય થશે. 26 માર્ચે મંગળનો ઉદય થશે. આમ ગ્રહ ગોચરની દ્રષ્ટિએ માર્ચ મહિનો વિશેષ છે. આ સ્થિતિમાં 12 રાશિના લોકો માટે આ મહિનો કેટલો શુભ છે જાણીએ માસિક રાશિફળ પરથી.
મેષ
ગણેશજી કહે છે કે મેષ રાશિના જાતકો માટે માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી બીજા સપ્તાહ સુધીનો સમય ખૂબ જ શુભ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમને કારકિર્દી અને વ્યવસાય સંબંધિત કેટલીક સારી માહિતી પ્રાપ્ત થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી નોકરીની શોધમાં છે તેમને ઈચ્છિત તક મળી શકે છે. જેઓ પરીક્ષાઓ અને સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે તેમના માટે પણ આ સમય શુભ સાબિત થશે. તમને ઘર પર પરિવારના સભ્યો અને કાર્યસ્થળ પર વરિષ્ઠોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને ઈચ્છિત પ્રમોશન અથવા ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. તમે તમારા પ્રિયજનોને મળશો અને પરિવાર સાથે આનંદપૂર્વક સમય પસાર કરશો. વેપારના સંબંધમાં લાંબા અથવા ટૂંકા અંતરની મુસાફરી શક્ય છે. યાત્રા સુખદ અને લાભદાયી સાબિત થશે. મહિનાના મધ્યમાં તમને ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. જો તમે લાંબા સમયથી તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છો, તો આ સમય દરમિયાન તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. વિદેશમાં વ્યાપાર કે નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. જમીન અને મકાનના ખરીદ-વેચાણથી લાભ થશે. રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા લોકોને આ સમયગાળા દરમિયાન ઉચ્ચ પદ અથવા મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમારે ગુસ્સો અને ઘમંડથી બચવું પડશે, નહીં તો તમારી પ્રતિષ્ઠામાં પણ ઘટાડો થઈ શકે છે અને તમે તમારા પ્રિયજનોની સંગત ગુમાવી શકો છો. મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં તમારા પર કામનું ઘણું દબાણ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા ગુપ્ત દુશ્મનો અને વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પૈસાની લેવડ-દેવડમાં સાવધાની રાખો અને સમજદારીપૂર્વક પૈસા ખર્ચો. પ્રેમ સંબંધોમાં ઉગ્રતા રહેશે અને લવ પાર્ટનર સાથે નિકટતા વધશે.
વૃષભ
ગણેશજી કહે છે કે વૃષભ રાશિના લોકો માર્ચ મહિનાની શરૂઆત પારિવારિક જવાબદારીઓ અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવામાં પસાર કરશે. કોઈ સારા મિત્ર અથવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની મદદથી લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન પરિવારની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને સંબંધો સુધારવા પર રહેશે. નોકરિયાત લોકો માટે પણ આ સમય શુભ અને સફળતા આપનારો છે. ખાસ કરીને માર્કેટિંગ, કમિશન વગેરે કામ કરનારા લોકો માટે આ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયક સાબિત થશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમને વધુ સારી તક મળી શકે છે. પરીક્ષા સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને પણ કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. પરિવાર સાથે સંબંધિત કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતી વખતે તમને તમારા માતા-પિતાનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. ત્રીજા સપ્તાહની શરૂઆતથી, તમે તમારી બાજુમાં ભાગ્ય થોડું ઓછું જોશો. આ સમયગાળા દરમિયાન, નોકરી કરતા લોકોને અનિચ્છનીય અથવા વધારાના કામની જવાબદારીઓ મળી શકે છે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોને માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે. જો કે, તમે તમારી વિવેકબુદ્ધિથી આવી પરિસ્થિતિઓને સરળતાથી દૂર કરી શકશો. આ સમય દરમિયાન, તમે ઘર અને બહાર બંને જગ્યાએ લોકો તરફથી અપેક્ષિત સમર્થન મેળવી શકશો નહીં, જેના કારણે તમે થોડા ઉદાસી અનુભવશો. પ્રેમ સંબંધોની બાબતમાં આ મહિનો તમારા માટે મિશ્રિત સાબિત થશે. જો તમે કોઈને તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા ઈચ્છો છો તો તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે પરંતુ તેના કારણે તમારે કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બીજી તરફ, પહેલાથી જ પ્રેમ સંબંધમાં રહેલા લોકો તેમના લવ પાર્ટનર સાથે વધુ સારી રીતે ટ્યુનિંગ કરતા જોવા મળશે. મુશ્કેલ સમયમાં તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
મિથુન
ગણેશજી કહે છે કે માર્ચ મહિનામાં મિથુન રાશિના જાતકોએ સમય, સંબંધો અને પૈસાની બાબતમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમે આ કરવામાં સફળ થશો તો મહિનાની શરૂઆતમાં જ તમને તમારા વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત નફો મળશે. કોઈપણ યોજનામાં અગાઉ કરેલ રોકાણ ઇચ્છિત લાભ લાવશે. નોકરીઓ લોકો માટે આવકનો વધારાનો સ્ત્રોત બનશે. નજીકના મિત્ર અથવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની મદદથી તમને તમારી કારકિર્દીને આગળ વધારવાની સારી તક મળશે. બેરોજગાર લોકોને રોજગારની તક મળશે. મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં ક્યાંકથી અચાનક આર્થિક લાભ થશે. જમીન અને મકાન સંબંધિત વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. જો કે, આ સમયે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલીક સમસ્યાઓ તમારી પ્રગતિમાં અવરોધ લાવી શકે છે. કોઈ જૂની બીમારીના કારણે તમારે હોસ્પિટલ જવું પડી શકે છે. ખાસ કરીને હાડકાં સંબંધિત સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાહન સાવધાનીથી ચલાવો. આ સમય દરમિયાન, કાર્યસ્થળમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ટાળો, નહીં તો તમે તમારા ઉપરી ના ગુસ્સાનો શિકાર બની શકો છો. મહિનાના મધ્યમાં, તમને કોઈ સરકારી વિભાગ અથવા યોજના વગેરેમાંથી લાભ મળી શકે છે. બજારમાં ફસાયેલા પૈસા અણધાર્યા રીતે બહાર આવી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. નજીકના મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે પર્યટન સ્થળની યાત્રા થશે. માર્ચ મહિનાના અંતમાં, મૂંઝવણની સ્થિતિમાં અથવા ભાવનાઓના પ્રભાવ હેઠળ, તમે કોઈ ખોટો નિર્ણય લઈ શકો છો, જેના માટે તમારે પાછળથી પસ્તાવું પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો અને લોકો સાથે રહો. પ્રેમ સંબંધોમાં પરસ્પર વિશ્વાસ અને નિકટતા વધશે. તમને તમારા લવ પાર્ટનર સાથે ખુશીની પળો વિતાવવાની તક મળશે. વિવાહિત જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવશે. સંતાનોને લઈને મન થોડું ચિંતિત રહી શકે છે.
કર્ક
ગણેશજી કહે છે કે માર્ચના પહેલા ભાગમાં કર્ક રાશિવાળા લોકોએ પૈસા અને સ્વાસ્થ્ય બંને પર ખૂબ ધ્યાન આપવું પડશે. મહિનાની શરૂઆતમાં તમારે તમારા પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે નહીં તો તમારું બજેટ ખોરવાઈ શકે છે. મહિનાની શરૂઆતમાં વ્યર્થ ખર્ચ તમારા માટે પાછળથી લોન લેવાનું એક મોટું કારણ બની શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, લક્ઝરી સંબંધિત વસ્તુઓ પર ખિસ્સામાંથી વધુ પૈસા ખર્ચવામાં આવી શકે છે. જમીન અને મકાન સંબંધિત વિવાદોને કોર્ટમાં લઈ જવાને બદલે વાટાઘાટો દ્વારા ઉકેલવું વધુ સારું રહેશે, અન્યથા તમારે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારી દિનચર્યા અને ખાનપાનનું વિશેષ ધ્યાન રાખો. ખાસ કરીને જો કોઈ જૂનો રોગ ફરી આવે અથવા તમે કોઈ મોસમી રોગની પકડમાં હોવ તો તેને બિલકુલ અવગણશો નહીં, નહીં તો તમારે વધુ શારીરિક પીડાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં તમને કાર્યસ્થળે તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો ઓછો સહયોગ મળશે. ઘરેલું વિવાદ પણ તમારી ચિંતાનું મુખ્ય કારણ બનશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મુદ્દા પર મતભેદ થઈ શકે છે. જો કે, મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં મતભેદો ઉકેલાઈ જશે. પ્રેમ સંબંધોની દ્રષ્ટિએ મહિનાનો ઉત્તરાર્ધ પ્રથમ ભાગ કરતાં વધુ અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમને તમારા લવ પાર્ટનર સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. મહિનાના ચોથા સપ્તાહમાં તમને તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. છૂટક વેપારીઓ માટે આ સમય ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. વેપારના વિસ્તરણની યોજનાઓ પર કામ કરશે. સંચિત સંપત્તિમાં વધારો થશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.
સિંહ
ગણેશજી કહે છે કે સિંહ રાશિના લોકો માટે માર્ચ મહિનો ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલો રહેવાનો છે. મહિનાની શરૂઆતમાં તમને શુભ અને સફળતા બંનેનો સહયોગ મળશે. તમારા નજીકના મિત્રો અને સંબંધીઓ તમારા દરેક કામમાં તમારો સાથ આપતા જોવા મળશે. આ સમય દરમિયાન, પ્રેમ સંબંધોમાં આનંદ અને આનંદ રહેશે, પરંતુ મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં તમારે કોઈની સાથે મજાક કરતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી પડશે, નહીં તો તમારા પોતાના લોકો તમારાથી નારાજ થઈ શકે છે અને તમને છોડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદથી પોતાને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. કોર્ટમાં કોઈ મામલો ચાલી રહ્યો હોય તો તેને બહાર ઉકેલવો યોગ્ય રહેશે. વેપારમાં પ્રતિસ્પર્ધીઓ તરફથી સખત સ્પર્ધા થઈ શકે છે. કોઈપણ સ્કીમ અથવા શેરબજારમાં પૈસા રોકતા પહેલા નિષ્ણાતો અથવા શુભેચ્છકોની સલાહ ચોક્કસ લો. મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયા સુધી કામના સંબંધમાં લાંબા અથવા ટૂંકા અંતરની મુસાફરી શક્ય છે. મુસાફરી દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામાનનું ખાસ ધ્યાન રાખો. નોકરિયાત લોકોએ કાર્યસ્થળે ગુપ્ત શત્રુઓથી સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. તમારા વિરોધીઓ તમારા કામમાં અડચણ લાવવા અથવા તમારી છબી ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, પ્રેમ સંબંધોમાં સાવચેતીપૂર્વક પગલાં ભરવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમારે માનહાનિનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મહિનાના અંતમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાંથી ધ્યાન ગુમાવી શકે છે. સંતાન સંબંધિત કોઈપણ બાબત તમારા માટે ચિંતાનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે. મુશ્કેલ સમયમાં તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
કન્યા
ગણેશજી કહે છે કે કન્યા રાશિના જાતકોને માર્ચની શરૂઆતમાં કરિયર બિઝનેસમાં સાનુકૂળ પરિણામ મળશે. આ સમય દરમિયાન, વ્યવસાયમાં માત્ર ઇચ્છિત નફો જ નહીં, પરંતુ વ્યવસાયના વિસ્તરણનું સ્વપ્ન પણ સાકાર થશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના વરિષ્ઠ અને જુનિયર બંને તરફથી સહયોગ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. પરીક્ષા સ્પર્ધાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. તમને તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. મહિનાના બીજા સપ્તાહમાં તમે કોઈ તીર્થસ્થળની યાત્રા કરી શકો છો. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારો મોટાભાગનો સમય સામાજિક-ધાર્મિક કાર્યોમાં પસાર થશે. પરિવાર દ્વારા શુભ કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. પરિવારમાં પરસ્પર પ્રેમ અને સંવાદિતા વધશે. જો તમે લાંબા સમયથી જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હતા તો આ મહિને તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. મહિનાના ત્રીજા સપ્તાહમાં પ્રેમ સંબંધોમાં કેટલાક મતભેદ અથવા વિવાદ થવાની સંભાવના છે. જે લોકો પહેલાથી જ પ્રેમ સંબંધમાં છે તેમના લવ પાર્ટનર સાથે કોઈ મુદ્દે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી લવ સ્ટોરીમાં ત્રીજા વ્યક્તિના પ્રવેશને કારણે તમે પરેશાન રહેશો. વિવાહિત જીવનમાં પણ તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડા ચિંતિત રહેશો. આ સમય દરમિયાન તમે મોસમી રોગોનો શિકાર પણ બની શકો છો. મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં તમારે એવા લોકોથી ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે જે તમારી પીઠ પાછળ તમારી સાથે મીઠી-વાત અને તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારે પૈસાની લેવડ-દેવડમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે, નહીં તો તમને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. સુખી લગ્ન જીવન માટે, તમારા વ્યસ્ત સમયમાંથી થોડો સમય તમારા જીવનસાથી માટે કાઢો અને તેમની લાગણીઓને અવગણવાનું ટાળો.
તુલા
ગણેશજી કહે છે કે માર્ચ મહિનો તુલા રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ શુભ રહેવાનો છે. મહિનાની શરૂઆતમાં સંતાન તરફથી કોઈ મોટી સિદ્ધિ મળવાથી પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઘરમાં શુભ કાર્યક્રમો થઈ શકે છે. પરિવાર સાથે ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા પણ શક્ય છે. જો તમે લાંબા સમયથી જમીન, મકાન અથવા વાહન વગેરે લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો આ મહિનામાં તમારી મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમની ઈચ્છિત જગ્યાએ ટ્રાન્સફર અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. જો તમે તમારી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો તમને તેના માટે પણ ઉત્તમ તકો મળશે. આવકના વધારાના સ્ત્રોત ઉભા થશે. સંચિત સંપત્તિમાં વધારો થશે. વેપારના સંબંધમાં હાથ ધરાયેલી યાત્રા સુખદ અને લાભદાયી સાબિત થશે. જો તમે કોઈને તમારા પ્રેમનો પ્રસ્તાવ મૂકવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આમ કરવાથી તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે. તમારી આ ઈચ્છા પૂરી કરવામાં કોઈ સ્ત્રી મિત્ર ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. અપરિણીત લોકોના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં કાર્યસ્થળમાં થોડી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા પર વધારાનો કામનો બોજ રહેશે. આ સમય દરમિયાન પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ તમારા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જો કે, આવી સ્થિતિ લાંબો સમય ટકી શકશે નહીં અને તમે તમારી સમજદારીથી તેને દૂર કરી શકશો. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા આહાર અને સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડશે.
વૃશ્ચિક
ગણેશજી કહે છે કે માર્ચનો પહેલો ભાગ વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે કેટલીક સમસ્યાઓ અને ચિંતાઓ લઈને આવવાનો છે. આ સમય દરમિયાન, તમારો મોટાભાગનો સમય પરિવાર અને કાર્ય સંબંધિત સમસ્યાઓના ઉકેલમાં પસાર થશે. માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહમાં પરિવારના સભ્યો સાથે જમીન, મકાન વગેરે બાબતે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા સંબંધીઓ તરફથી ઇચ્છિત સહયોગ ન મળવાને કારણે તમે થોડા દુઃખી થશો. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારા વિરોધીઓ કાર્યસ્થળ પર સક્રિય રહેશે અને તમને તમારા લક્ષ્યથી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પાસેથી પણ અપેક્ષિત સહયોગ મેળવી શકશો નહીં. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ આ સમય સારો કહી શકાય નહીં. મોસમી અથવા કોઈ જૂના રોગના પુન: ઉદભવને કારણે તમને શારીરિક પીડા થઈ શકે છે. માર્ચના બીજા સપ્તાહમાં તમારે પૈસા સંબંધિત લેવડ-દેવડમાં વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન, કોઈપણ યોજનામાં સમજદારીપૂર્વક નાણાંનું રોકાણ કરો. પરીક્ષા સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરતા લોકોને સફળતા માટે વધુ મહેનતની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન, રાજકારણ સાથે જોડાયેલા લોકોએ તાત્કાલિક લાભ માટે દૂરનું નુકસાન કરવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો પછીથી પસ્તાવો કરવો પડી શકે છે. મહિનાના મધ્યમાં ભાગ્ય તમારો સાથ આપવાનું શરૂ કરશે અને આ સમય દરમિયાન તમને નોકરીની બાબતોમાં ઇચ્છિત સફળતા મળશે. વેપારમાં આવતા અવરોધો દૂર થશે. શક્તિશાળી સરકાર સાથે જોડાયેલા લોકો દ્વારા લાભ થશે. નોકરી કરતા લોકો આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. જમીન અને ઈમારતોના ખરીદ-વેચાણનું સપનું પૂરું થશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. માર્ચ મહિનામાં તમારા પ્રેમ અથવા વૈવાહિક સંબંધોને મજબૂત રાખવા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓને અવગણવાનું ટાળવું પડશે. કોઈપણ ગેરસમજ દૂર કરવા માટે, વિવાદને બદલે સંવાદનો આશરો લો. યોગ્ય ખાનપાન અને દિનચર્યા જાળવો.
ધનુ
ગણેશજી કહે છે કે જો ધનુ રાશિના લોકો માર્ચ મહિનાના પહેલા ભાગમાં તેમના સમય અને શક્તિનું સંચાલન કરવામાં સક્ષમ હશે, તો તેમને દરેક ક્ષેત્રમાં ઇચ્છિત સફળતા મળશે. આ ઉપરાંત, તેઓએ તેમની વાણી અને વર્તન પર પણ નિયંત્રણ રાખવું પડશે. ઘર, પરિવાર અને કાર્યસ્થળ પર લોકોની નાની નાની બાબતોને નજરઅંદાજ કરવું વધુ સારું રહેશે. મહિનાની શરૂઆત એવા લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે જેઓ લાંબા સમયથી પોતાની આજીવિકા કે પ્રમોશન વગેરેને લઈને ચિંતિત હતા. આ સમય દરમિયાન, તમને તમારી કારકિર્દી અને વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની સારી તકો મળશે. વેપાર-ધંધાના સંબંધમાં કરવામાં આવેલ યાત્રા શુભ સાબિત થશે. પારિવારિક જીવન માટે પણ આ સમય ખૂબ જ શુભ રહેવાનો છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈને તમારા પ્રેમનો પ્રસ્તાવ મૂકવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય દરમિયાન તમારા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. અપરિણીત લોકોના લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા અથવા ટૂંકા અંતરની યાત્રા થઈ શકે છે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી કોઈ મોટી આશ્ચર્યજનક ભેટ અથવા સારા સમાચાર મળી શકે છે. મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં તમારે કોઈના પર આંધળો વિશ્વાસ કરવાથી બચવું પડશે, નહીં તો તમારે નુકસાન અને બિનજરૂરી પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કોઈપણ યોજના અથવા શેરબજાર વગેરેમાં સમજદારીપૂર્વક નાણાંનું રોકાણ કરો. કાર્યસ્થળમાં વરિષ્ઠ અને જુનિયર વચ્ચે સહકાર ઓછો રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા ગુપ્ત દુશ્મનોથી સાવધ રહો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ આ સમય તમારા માટે સારો કહી શકાય નહીં. આ સમય દરમિયાન તમે મોસમી રોગોનો ભોગ બની શકો છો. પરિવારના કોઈ સભ્ય સાથે કોઈ મુદ્દે મતભેદ થઈ શકે છે. અચાનક તમારા પર કોઈ મોટો ખર્ચ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં કેટલીક ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. આ સમય દરમિયાન, ભાવનાઓના કારણે કોઈપણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો, નહીં તો તમારે પછીથી પસ્તાવો કરવો પડી શકે છે.
મકર
ગણેશજી કહે છે કે મકર રાશિના જાતકો માટે માર્ચ મહિનો મિશ્ર રહેવાનો છે. આ મહિને તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધો બંને પર ઘણું ધ્યાન આપવું પડશે. મહિનાની શરૂઆતમાં તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે ગેરસમજ અથવા વિવાદને કારણે ઉદાસ રહેશો. આ સમય દરમિયાન તમારે ઘર, પરિવાર અને કાર્યસ્થળ પર ખૂબ જ સમજી વિચારીને વાત કરવી પડશે. ગુસ્સે થવાનું અને બીજાને અપમાનિત કરવાનું ટાળો. જમીન કે મકાન સંબંધિત વિવાદને કોર્ટમાં લઈ જવાને બદલે કોઈ વરિષ્ઠની મદદથી તેને ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે કોઈપણ વ્યવસાય અથવા યોજનામાં પૈસા રોકવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સંદર્ભમાં સમજી વિચારીને નિર્ણય લો. આ સમય દરમિયાન, કોઈપણ કાગળ પર સહી કરતા પહેલા, તેને સારી રીતે વાંચો અને પૈસાની લેવડદેવડમાં ખૂબ કાળજી રાખો. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ તમારે આ સમયે ખૂબ જ સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. તમારી દિનચર્યા અને ખાવા-પીવાની આદતો પર વિશેષ ધ્યાન આપો અને કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો. મહિનાના મધ્યમાં રોજગાર સંબંધિત કોઈ તક ગુમાવશો નહીં, નહીં તો તમારે પાછળથી પસ્તાવું પડી શકે છે. આ સમયે, તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વધુ સારું તાલમેલ જાળવીને ઇચ્છિત લાભ મેળવવામાં સફળ થઈ શકો છો. ધ્યાનમાં રાખો કે તમારા શબ્દોને કારણે વસ્તુઓ સારી થશે અને તમારા શબ્દોને કારણે વસ્તુઓ ખરાબ થશે. આ બધા પ્રયત્નોની સાથે, તમારે તમારા ગુપ્ત દુશ્મનોથી પણ સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા લગ્ન જીવનને ખુશ રાખવા માટે, તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓને અવગણવાનું ટાળો અને તમારા વ્યસ્ત સમયપત્રકમાંથી તેમના માટે થોડો સમય કાઢો. પ્રેમ સંબંધોમાં, તમારા લવ પાર્ટનરના અંગત જીવનમાં વધુ પડતી ઘૂસણખોરી કરવાનું ટાળો, નહીં તો સંબંધ તૂટી શકે છે. મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં, કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયના સંબંધમાં હાથ ધરવામાં આવેલી મુસાફરી થાક અને નિરાશાથી ભરેલી હોઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે મોસમી રોગો વિશે સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે.
કુંભ
ગણેશજી કહે છે કે માર્ચનો પ્રથમ ભાગ કુંભ રાશિના લોકોને ઇચ્છિત સફળતા અને નવી તકો પ્રદાન કરશે. આ સમય દરમિયાન તમારા આયોજિત કાર્યો સમયસર પૂરા થશે, જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. મહિનાની શરૂઆતમાં લક્ઝરી સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવાથી ઘરમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમને કાર્યસ્થળમાં વરિષ્ઠ અને જુનિયર બંનેનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમારા બોસ તમારા કામના વખાણ કરતાં ક્યારેય થાકશે નહીં. વેપારમાં પણ તમને ઈચ્છિત નફો મળશે. પરીક્ષા સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને માર્ચના બીજા સપ્તાહ સુધીમાં કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. તમારી કારકિર્દી અને વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે આ સમય ખૂબ જ અનુકૂળ સાબિત થશે. જો કે, આ સમયગાળા દરમિયાન, કોઈપણ યોજના અથવા શેરબજાર વગેરેમાં નાણાંનું રોકાણ કરતી વખતે નિષ્ણાતો અથવા શુભેચ્છકોની સલાહ લેવી યોગ્ય રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી લવ લાઈફ પણ સારી રહેવાની છે. તમે તમારા લવ પાર્ટનર સાથે સારો તાલમેલ જોશો. પ્રેમ સંબંધોમાં નિકટતા અને વિશ્વાસ વધશે. વિવાહિત જીવન પણ સુખી રહેશે. મહિનાના મધ્યમાં, તમારે નજીકના લાભના બદલામાં દૂરના નુકસાનથી બચવું પડશે. આ સમય દરમિયાન તમારા વિરોધીઓ તમને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વેપારમાં પ્રતિસ્પર્ધીઓ તરફથી સખત સ્પર્ધા થઈ શકે છે. આ સમયે તમારે સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. કોઈ જૂનો રોગ ફરી વાર સામે આવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વાહન સાવધાનીથી ચલાવો. ઈજા થવાની સંભાવના છે. મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં પ્રેમ સંબંધોમાં કેટલીક ગેરસમજને કારણે તમારા લવ પાર્ટનરથી દૂર રહેવું તમારા માટે ચિંતાનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનું મન અભ્યાસમાંથી ભટકી શકે છે.
મીન
ગણેશજી કહે છે કે મીન રાશિના લોકો માટે માર્ચ મહિનો ખૂબ જ શુભ અને સફળ છે. મહિનાની શરૂઆતમાં તમને ઘર અને ઘર બંને જગ્યાએ લોકો તરફથી સમર્થન અને સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. કાર્યસ્થળમાં વરિષ્ઠ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમને ઉચ્ચ પદ અથવા મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી પણ મળી શકે છે. જો મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં થોડો સમય બાકી હોય તો આખો મહિનો વ્યવસાયની દૃષ્ટિએ સારો કહી શકાય. આ સમય દરમિયાન, તમને તમારી કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત પ્રગતિ અને લાભ મળશે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ લક્ઝરી ચીજવસ્તુ ખરીદવાનું કે તમારા ઘરને સજાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ મહિને તમારી ઈચ્છા પૂરી થશે. પરીક્ષા સ્પર્ધાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરીની શોધમાં ભટકતા યુવાનોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. જો તમે અભ્યાસ અથવા નોકરી માટે વિદેશ જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ મહિને તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. મહિનાના મધ્યમાં કોઈ વરિષ્ઠ અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત ભવિષ્યમાં ધનલાભનું મુખ્ય કારણ બની રહેશે. જમીન-મકાનનાં વિવાદો કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની મદદથી ઉકેલાશે. આ સમય દરમિયાન તમને ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યોમાં રસ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પરિવાર સાથે લાંબા અથવા ટૂંકા અંતરની મુસાફરી પણ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ માર્ચ મહિનો તમારા માટે સામાન્ય રહેવાનો છે, પરંતુ ઘરના કોઈ વડીલનું સ્વાસ્થ્ય તમારા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. પ્રેમ સંબંધોની દ્રષ્ટિએ માર્ચ મહિનો તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમારા લવ પાર્ટનર સાથે પ્રેમ અને સંવાદિતા વધશે. વૈવાહિક સુખ જળવાઈ રહેશે. તમને પરિવારમાં તમારા પિતાનો વિશેષ સહયોગ મળશે.
