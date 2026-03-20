માર્ચ મહિનાનો ફાયદો ઉઠાવો : આ મહિનામાં ઘરના કુંડામાં ઉગાડો શાકભાજી, ઓછી મહેનતે ઝટપટ ઉગી જશે
Kitchen Gardening Tips: માર્ચ મહિનો કિચન ગાર્ડનિંગ શરૂ કરવા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. આ સમયે હવામાન સંતુલિત હોય છે. ન તો વધારે ઠંડી, ન તો વધારે ગરમી. આ જ કારણ છે કે માર્ચમાં બીજ જલ્દી અંકુરિત થાય છે અને મજબૂત પણ બને છે. તમે તમારા ઘરની અગાશી, નાનકડી બાલ્કનીમાં તાજા અને કેમિકલ ફ્રી શાકભાજી ઉગાડી શકો છો. માર્ચ મહિનામાં ઘરે શાકભાજી ઉગાડવાની તક ગુમાવતા નહિ. આ મહેનતથી તમે બારેમાસ ઘરની તાજી શાકભાજી ખાતા થઈ જશો. તમારે બહારથી શાકભાજી ખરીદવાની જરૂર પણ નહિ પડે. ત્યારે પહેલા જાણી લો, કે તમે ઘરે કઈ કઈ શાકભાજી ઉગાડી શકો છો.
બારેય મહિના શાક આપશે
શાકભાજી ઉગાડવા માર્ચ મહિનાનો ફાયદો ઉઠાવો ગરમીમાં શાકભાજી માટે જાન્યુઆરીના અંતથી માર્ચ સુધીનો સમય સર્વોત્તમ માનવામાં આવે છે. આ દરમિયાન માટી ઉપજાઉ હોય છે, તેમજ બીજને વધુ પાણીની પણ જરૂર પડતી નથી, તેથી તે જલ્દી અંકુરિત થાય છે. જો તમે કિચન ગાર્ડનમાં દૂધી, તુરિયા, ભીંડા, કારેલા લગાવવા માંગો છો તો હજી પણ માર્ચ મહિનો બાકી છે. તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છે. આજે અમે તમને બતાવીશું કે કઈ કઈ શાકભાજી તમે હાલ ઉગાડી શકો છો. તે પહેલા ધ્યાન રાખો કે, બીજ વાવતા પહેલા માટીને સારી રીતે તૈયાર કરો. જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરો. જરૂરિયાત અનુસાર પાણી આપો. પ્લાન્ટને યોગ્ય તડકાની વ્યવસ્થા કરો. સમય-સમય પર તેની જગ્યા બદલતા રહો. કેટલીક શાકભાજી ઠંડીના મોસમમાં ઉગાડવામા આવે છે. કેટલીક ચોમાસમાં ઉગે છે. પરંતું કેટલીક શાકભાજી એવી છે, જેને તમે બારેમાસ ઉગાડી શકો છો. જે તમને બારેય મહિના શાક આપશે.
ટામેટા
ટામેટાનો વપરાશ બારેમાસ હોય છે. તે તમને બારેમાસ માર્કેટમાં મળી રહેશે. પરંતું ગરમીમાં ટામેટાના ભાવ ઉંચા જાય છે. તેથી તમે ટામેટા ઘરે કુંડામાં ઉગાડો. તેના માટે 14 થી 16 ઈંચનુ કુંડું લો. તેમાં 40 ટકા માટી અને 40 છાણના ખાતર, તથા 20 ટકા રેતી મિક્સ કરો. દર 15 દિવસમાં લિક્વિડ ખાતર ઉમેરો. ટામેટા 50 થી 60 દિવસમાં છોડ પર આવી જશે.
બટાકા
ફેબ્રુઆરીમાં બટાકા ઉગાડવા બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે. થોડી ઠંડી થોડી ગરમીમાં તેના બીજ જલ્દી અંકુરિત થાય છે. તમે ગ્રો બેગ કે મોટા કુંડામાં બટાકા ઉગાડી શકો છો. લગભગ 90 થી 100 દિવસોમાં બટાકા તૈયાર થઈ જશે. ઘર પર ઉગાડેલા બટાકા મીઠ હોય છે.
ભીંડા
ભીંડા એ શાકભાજીમાં જે જલ્દી ઉગી જાય છે. માર્ચમાં વાવેલા ભીંડા માભ 40-45 દિવસોમાં ફળ આપવાનું શરૂ કરશે. તેની થોડા તડકાની જરૂર હોય છે, અને થોડા ખાતરની.
રીંગણ
રીંગણ દરેક મોસમની શાકભાજી છે. પરંતુ માર્ચ મહિનામાં તેનો પ્લાન્ટ મજબૂત બને છે. તેથી રોજ ઓછામાં ઓછા 4-5 કલાક તડકો આપીને તમે ભીંડા ઉગાડી શકો છો. ધ્યાન રાખો કે, માટીમાં પાણી જમા ન થાય. નહિ તો પ્લાન્ટ ખરાબ થઈ જશે. યોગ્ય સંભાળ રાખવા પર રીંગણા લાંબા સમય સુધી રહે છે. તે બારેમાસ ફળ આપે છે.
મેથી
મેથી એવી શાકભાજી છે, જે તમને બારેય મહિના મળશે. પરંતું તમે તને માર્ચમાં ઉગાડો તો તે માત્ર 25 થી 30 દિવસમાં જ તૈયાર થઈ જાય છે. તેના માટે માત્ર 8 થી 10 ઈંચનું કુંડું લો. સારી ક્વોલિટીના માટીનો ઉપયોગ કરો. જેમાં 50 ટકા ગાર્ડન સોઈલ, 30 ટકા છાણનુ ખાતર અને 20 ટકા રેતી હોય. મેથીના બીજને રાતભર પલાળીને રાખો. આગામી દિવસે તેને માટીમાં મિક્સ કરી દો. મેથીના પ્લાન્ટને હળવા તડકાની જરૂર હોય છે. ધ્યાન રાખો કે તેને વધારે તડકો ન મળે. સાથે જ માટી પણ સૂકી હોય તો જ પાણી આપો. વધુ પાણી આપવાતી તેના મૂળ સડી શકે છે. પ્લાન્ટ જલ્દી થાય તો તેને માત્ર 20 થી 25 દિવસમાં કાઢી લેવાનો.
લીલા મરચા
આમ તો લીલા મરચા બારેમાસ માર્કેટમાં મળે છે. પરંતુ તેનો પ્લાન્ટ લગાવવાથી તમને તે બારેમાસ ઘરે જ મળી જશે. તેના માટે 12 થી 14 ઈંચનું કુંડું લો. તેમાં માટી, કોકોપીટ અને કમ્પોસ્ટ મિક્સ કરીને માટીમાં લગાવો.
આ ઉપરાંત તમે ઘરે મીઠો લીમડો, ધાણા, કારેલા, દૂધી, પાલક જેવા અન્ય શાક પણ મિક્સ કરી શકો છો. પાલક પણ તમને બારેમાસ શાક મળશે. તો પપૈયા પણ ઘરે ઉગાડી શકો છો.
