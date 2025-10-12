ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વૃશ્ચિક રાશિમાં મંગળ અને બુધ કરશે પ્રવેશ, આ રાશિના જાતકોના શરૂ થશે સારા દિવસો, ભાગ્યોદયના સંકેત !

Mars Transit: બુધ અને મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બુધ અને મંગળનું વિશેષ સ્થાન છે. બુધને બુદ્ધિ, વાણી, તર્ક, વ્યવસાય અને મિત્રતાનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને બધા ગ્રહોનો સેનાપતિ પણ માનવામાં આવે છે.
 

Updated:Oct 12, 2025, 06:41 PM IST

1/8
image

Mars Transit: 24 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બુધ અને 27 ઓક્ટોબરના રોજ મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બુધ અને મંગળનું વિશેષ સ્થાન છે. બુધને બુદ્ધિ, વાણી, તર્ક, વ્યવસાય અને મિત્રતાનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે બુધ શુભ સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે તે નવી તકો, સકારાત્મક ઉર્જા અને જીવનમાં સફળતા લાવે છે.   

2/8
image

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બધા ગ્રહોનો સેનાપતિ પણ ગણાતા મંગળને ઉર્જા, હિંમત, શક્તિ, બહાદુરી અને ભાગ્યનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, બુધ અને મંગળનો વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ ચોક્કસ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવશે. આ રાશિઓ માટે સારા દિવસો શરૂ થશે. ચાલો જાણીએ કે બુધ અને મંગળના ગોચરથી કઈ રાશિઓ તેમના ભાગ્યને ચમકાવશે.  

3/8
image

વૃષભ: વૃષભ રાશિના લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જાનો વધારો થશે. બુધ અને મંગળનો વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નવી તકો ખોલશે. તમને મિત્રો અને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે, જેનાથી આવક અને વૃદ્ધિમાં વધારો થશે. કૌટુંબિક જવાબદારીઓ પણ વધી શકે છે, પરંતુ ઘરનું વાતાવરણ સામાન્ય રહેશે.  

4/8
image

તુલા: તુલા રાશિના લોકો માટે આ સમય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. બુધ અને મંગળની સ્થિતિ તમારા શૈક્ષણિક કાર્ય, સંશોધન અને તમારા કામમાં સમર્થન વધારશે. આવક અને સંચિત સંપત્તિમાં વધારો થશે, અને તમને મિત્રો અને સાથીદારો તરફથી સમર્થન મળશે. તમારું મન શાંત અને ખુશ રહેશે.  

5/8
image

સિંહ: સિંહ રાશિના લોકો તેમના ઘર અને મિલકતમાં ખુશીમાં વધારો અનુભવશે. કાર્યસ્થળમાં પ્રમોશન અને સફળતાની શક્યતા છે. વૃશ્ચિક રાશિમાં બુધ અને મંગળના પ્રવેશથી ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી ખુશી અને તમારા માતાપિતા તરફથી સમર્થન પણ મળશે.  

6/8
image

મકર: આવકની દ્રષ્ટિએ મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો શુભ રહેશે. બુધ અને મંગળના પ્રભાવને કારણે નોકરીના સ્થાન અથવા કાર્યક્ષેત્રમાં પરિવર્તન શક્ય છે. કલા, સંગીત અને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં રસ વધશે. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે, અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે.  

7/8
image

કર્ક: કર્ક રાશિના લોકો સકારાત્મક જીવનનો અનુભવ કરશે. બુધ અને મંગળના પ્રભાવથી નોકરીમાં ફેરફાર અથવા સ્થાનાંતરણની શક્યતાઓ ઊભી થશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને વિદેશ યાત્રાની તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે. તમને પરિવાર અને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને માનસિક શાંતિ પ્રવર્તશે.  

8/8
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Mars Transit ScorpioMercury Transit ScorpioScorpio RashifalCareer & Business BenefitsScorpio Horoscope 2025Mars Mercury TransitFinancial Gains ScorpioScorpio Daily HoroscopeGujarati Newsspiritual news

Trending Photos