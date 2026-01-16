મંગળે આજે મકરમાં કર્યો પ્રવેશ, આ 5 રાશિવાળા માટે ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, ચારેકોરથી બંપર લાભ થશે!
Mangal Gochar 2026: મંગળે આજે મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરતા જ ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. આ પાવરફૂલ યોગના પ્રભાવથી 5 રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે. જાણો તમારી રાશિ છે કે નહીં.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. મંગળને સાહસ, ઉર્જા, શક્તિ, પરાક્રમ, જમીન, ભાઈ વગેરેના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. મંગળ ગોચરને ખુબ વિશેષ ગણવામાં આવે છે. મંગળના રાશિ પરિવર્તનની અસર તમામ 12 રાશિઓ અને દેશ દુનિયા પર જોવા મળે છે. આજે મંગળે શનિદેવની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળનો મકર રાશિમાં સવારે 4.36 કલાકે પ્રવેશ થયો. મકર રાશિમાં પહેલેથી સૂર્ય પણ બિરાજમાન છે. આવામાં મંગળના મકર રાશિમાં આવ્યા બાદ ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. જેના પ્રભાવથી 5 રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે. ત્રિગ્રહી યોગના પ્રભાવથી આ રાશિવાળા પ્રગતિ કરશે જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકોને આ દરમિયાન શુભ કામોની તક મળી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળી શકે છે. વેપાર કરતા લોકોને લાભ મળી શકે છે. કરિયરમાં ગ્રોથ થઈ શકે છે. સરકારી કામોમાં શુભ પરિણામ મળી શકે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને ભાગીદારીના કામોમાં ફાયદો થઈ શકે. પ્રેમના મામલે પણ સમય સારો રહી શકે છે. લવ લાઈફ સારી રહી શકે. કરિયર અને પરિવારમાં સ્થિરતા જોવા મળી શકે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. કરિયરની રીતે સમય ખુબ સારો રહી શકે છે. કાર્યસ્થળે જવાબદારીવાળું કામ મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જે જાતકો માર્કેટિંગ, સેલ્સ અને ટિચિંગના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હશે તેમના માટે સારો સમય રહેશે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. ભાઈ બહેનનો સહયોગ મળી શકે છે. કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકો છો.
મકર રાશિ
મંગળનું ગોચર મકર રાશિમાં જ થયું છે. આથી આ સમય મકર રાશિવાળા માટે ખુબ સારો રહી શકે છે. મકર રાશિના લોકોને આ ગોચરના પ્રભાવથી લાભ મળી શકે છે. (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
