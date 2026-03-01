ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યો છે ગ્રહોનો સેનાપતિ, આ ત્રણ રાશિઓના સફળતાના દ્વાર ખોલશે મંગળ !

Mars Transit Lucky zodiac signs: 3 માર્ચ, 2026ના રોજ મંગળ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પરિવર્તન બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ તે ત્રણ રાશિ માટે ખાસ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારકિર્દી, નાણાકીય અને જીવન પર તેની અસર વિશે જાણો.
 

Updated:Mar 01, 2026, 05:05 PM IST

Mars Transit Lucky zodiac signs: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળ 3 માર્ચ, 2026ના રોજ રાહુ દ્વારા શાસિત શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શતભિષા નક્ષત્ર રહસ્ય, સંશોધન, તબીબી ક્ષેત્ર, ટેકનોલોજી અને અચાનક પરિવર્તન સાથે સંકળાયેલું છે. તેથી, જ્યારે ઉર્જા અને હિંમતનો ગ્રહ મંગળ આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે ઘણા લોકોના જીવનમાં નવી દિશા અને અણધારી તકોનો અનુભવ થઈ શકે છે.  

જ્યોતિષીય ગણતરીઓ સૂચવે છે કે આ પરિવર્તન બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ સિંહ, ધનુ અને કુંભ રાશિના લોકોને ખાસ લાભ થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળો આત્મવિશ્વાસ વધારશે, અને ઘણા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકો માટે, આ સમય કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તક પૂરી પાડી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો ધીમે ધીમે પૂર્ણ થવા લાગશે. તેમને તેમના ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સમર્થન મળશે અને પ્રશંસા પણ મળી શકે છે. નવી યોજનાઓ અપનાવવાથી વ્યવસાયિકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને તેમનો આત્મવિશ્વાસ પણ વધશે.  

કુંભ રાશિ: આ સમયગાળો કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ટેકનોલોજી, સંશોધન, દવા અથવા મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારી તકો મળી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા છે. ચાલી રહેલા કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. વાતાવરણ સુધરશે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે અને તમારી યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે.  

ધન રાશિ: ધન રાશિના જાતકો માટે આ પરિવર્તન સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન મુસાફરી, ખાસ કરીને લાંબા અંતરની અથવા વિદેશ યાત્રા શક્ય બની શકે છે. અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સકારાત્મક પરિણામો જોઈ શકે છે. જૂના રોકાણોથી નફો મળવાની શક્યતા છે અને આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

