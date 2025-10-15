100 વર્ષ બાદ દિવાળી પર બનશે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ, આ રાશિવાળા કરોડપતિ થાય તેવા યોગ, ધન-વૈભવ વધશે!
દિવાળી પર મંગળ અને ચંદ્રની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિ વિશે....
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ દિવાળીનો તહેવાર દર વર્ષે કારતક માસની અમાસે ઉજવાય છે. આ વર્ષે 20 તારીખે બપોરે 3.44 કલાકથી 21 ઓક્ટોબર સાંજે 5.54 સુધી દિવાળી રહેશે. જે લોકો પ્રદોષ કાળને પ્રાથમિકતા આપતા હશે તેઓ દિવાળી 20 તારીખે ઉજવશે જ્યારે જે લોકો સૂર્ય સૂર્યોદય તિથિને મહત્વ આપતા હશે તેઓ 21 તારીખે ઉજવી શકે છે. દિવાળી પર 21 ઓક્ટોબરના રોજ ચંદ્ર સવારે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલેથી મંગળ ગ્રહ છે. જેનાથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બની રહ્યો છે. આ રાજયોગથી કેટલીક રાશિના લોકોને આકસ્મિક ધનલાભ અને ભાગ્યોદયના યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી ધન અને વાણીના સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તમને આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. રોકાણ, શેર બજાર, કે જૂની યોજનાઓથી અઢળક લાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. કમાણી વધશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. વેપારમાં મોટી ડીલ થવાથી તગડો ફાયદો થશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે.
મકર રાશિ
મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી મકર રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બની રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. કરિયરમાં સારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. જે લોકો સરકારી નોકરીની તૈયારીમાં લાગ્યા હશે તેમને સફળતા મળશે. નોકરીયાતોને મનગમતી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. દિવાળી પર તમારો સમય સારો રહેશે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. વેપાર કરતા જાતકો માટે આ સમય વિસ્તાર અને લાભનો છે. નવા કરાર અને ડીલ થવાની શક્યતા છે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળા માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીથી ચતુર્થ સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આથી આ સમયમાં તમને ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થશે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. રોકાણથી પણ સારું પરિણામ મળે તેવી શક્યતા છે. પરિવારમાં ખુશી અને સામંજસ્ય વધશે. ઘરમાં માંગલિક કાર્ય કે કોઈ શુભ અવસરનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારા માતા અને સાસરીવાળા સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. નોકરીયાતો માટે પ્રમોશન કે પગાર વધારાની શક્યતા છે. જે લોકો લાંબા સમયથી મહેનત કરતા હતા તેમને હવે યોગ્ય ફળ મળશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
