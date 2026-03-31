ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો24 કલાકમાં મંગળનું મહાગોચર, 4 રાશિઓ માટે આગામી 14 દિવસ મુશ્કેલ, દેશ-દુનિયામાં ઉથલ-પાથલનો સંકેત!

24 કલાકમાં મંગળનું મહાગોચર, 4 રાશિઓ માટે આગામી 14 દિવસ મુશ્કેલ, દેશ-દુનિયામાં ઉથલ-પાથલનો સંકેત!

2 એપ્રિલ 2026ના મંગળનું મહાગોચર થવા જઈ રહ્યું છે. મંગળ ગોચર કરી મીન રાશિમાં જશે અને ત્યાં શનિ તથા સૂર્ય સાથે યુતિ બનાવશે. મંગળ-શનિની યુતિને જ્યોતિષમાં અશુભ માનવામાં આવી છે, જેનો 4 રાશિઓ પર ખરાબ પ્રભાવ પડશે અને દેશ-દુનિયામાં ઉથલપાથલ મચી જશે.

Updated:Mar 31, 2026, 10:31 AM IST

મંગળનું મહાગોચર

1/6
image

ગ્રહોના સેનાપતિ અને અગ્નિતત્વ ધારક મંગળ 2 એપ્રિલ 2026ના ગુરૂવારે બપોરે 3.37 કલાકે ગોચર કરી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જળ તત્વવાળી મીન રાશિમાં અગ્નિતત્વ મંગળનું આવવું વિરોધાભાસી છે. આ સમયે મીનમાં પહેલાથી બિરાજમાન શનિ સાથે મંગળની યુતિ થશે, જેને જ્યોતિષમાં ખુબ અશુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષાચાર્ય રેનૂ શર્મા પાસેથી જાણીએ કે મંગળ ગોચર તથા મંગળ-શનિની યુતિ ક્યા જાતકો માટે અશુભ સંકેત છે અને આ દરમિયાન દેશ-દુનિયામાં તેની શું અસર થઈ શકે છે.  

14 એપ્રિલ સુધી અગ્નિ પરીક્ષા

2/6
image

 

આમ તો મંગળ 2 એપ્રિલ 2026થી 11 મે 2026 સુધી મીન રાશિમાં રહેશે, પરંતુ 14 એપ્રિલ સુધીનો સમય વધુ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, કારણ કે 14 એપ્રિલ સુધી સૂર્યદેવ પણ મીન રાશિમાં હશે. ત્યારબાદ સૂર્ય મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. પરંતુ મંગળ-શનિની યુતિ ત્યારબાદ પણ યથાવત રહેશે. એટલે કહી શકીએ કે 2 એપ્રિલથી 14 એપ્રિલ સુધીનો સમય ચાર રાશિઓ માટે મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે.

 

 

4 રાશિના જાતકો રહે સતર્ક

3/6
image

મંગળ-શનિની યુતિ મેષ રાશિના જાતકોના સ્વભાવમાં આક્રમકતા વધારી શકે છે. ગુસ્સાથી બચો, બાકી ખોટા પગલાં ભરી શકો છો. વૃષભ રાશિના જાતકો ખર્ચ પર કાબુ રાખે. તો કન્યા રાશિના જાતકોએ પોતાની જીભ પર લગામ લગાવવાની જરૂર છે. મીન રાશિમાં આ યુતિ બની રહી છે, તેથી આ લોકોએ વધુ બચાવની જરૂર છે. આ સમય ધર્યથી પસાર કરો. લવ પાર્ટનર, લાઇફ પાર્ટનર કે બિઝનેસ પાર્ટનર સાથે લડાઈ ન કરો. બાકી થઈ રહેલા કામ અટવાઈ શકે છે.

આ વાતોનું રાખો ધ્યાન

4/6
image

મીન રાશિમાં મંગળ-શનિની યુતિ લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પાડશે. જેના બચાવ માટે પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી પીવો. પાર્ટનર સાથે વિવાદ ન કરો, માઇગ્રેનના દર્દી સારી લાઇફસ્ટાઇલ ફોલો કરો. મેડિટેશન કરો. આ દરમિયાન કોઈ મોટા નિર્ણય ન લો. શેર માર્કેટમાં પૈસા ન લગાવો. આ સમયે શારીરિક સમસ્યાઓ વધશે. ખાસ કરી પગમાં સમસ્યા થઈ શકે છે. 

 

દેશ-દુનિયામાં હડકંપ મચી જશે

5/6
image

મીન રાશિમાં શનિ, મંગળ અને સૂર્યનું આવવું દેશ-દુનિયામાં ઉથલપાથલ મચાવશે. એક તરફ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને બીજીતરફ જ્વાળામુખી ફાટવાની આશંકા છે. સાથે રાજકીય ક્ષેત્રમાં મોટા સમાચાર સામે આવી શકે છે. સૂર્ય રાજનીતિ કે નેતૃત્વના કારક છે અને શનિ ન્યાયના દેવતા, તો મંગળ ઝડપથી પરિવર્તન લાવનાર ગ્રહ છે. તેવામાં આ ત્રણ ગ્રહોનું સાથે આવવું તે રાજનેતાઓને ઉઘાડા પાડી શકે છે, જે ભ્રષ્ટાચાર, અનૈતિક કાર્ય અને ખોટા આચરણમાં સંડોવાયેલા છે.

બચાવના ઉપાય

6/6
image

મંગળ, શનિ અને સૂર્યની યુતિથી પડનાર અશુભ પ્રભાવને દૂર કરવા  માટે કેટલાક ઉપાય કરો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને કામદાર વર્ગ પર ખાસ ધ્યાન આપો; આ વ્યક્તિઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવો ખૂબ ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે.  ભોજનનું દાન કરો, હનુમાનજીની પૂજા કરો. મંદિરમાં જઈ સેવા આપો. અહંકારથી બચો. ગુરૂ અને વડીલોના ચરણ સ્પર્શ કરો. વૃદ્ધોના આશીર્વાદ લો.

 

 

Trending Photos