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Mangal Gochar 2026: મંગળનું કર્ક રાશિમાં ગોચર ખોલશે પ્રોપર્ટીના દ્વાર, આ 4 રાશિઓને મળશે ઘર અને ગાડીનું સુખ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:49 PM IST

Mangal Gochar 2026: મંગળ 18 સપ્ટેમ્બરે કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં કેટલીક રાશિઓની પ્રોપર્ટી, ગાડી અને ઘર મેળવવાની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

મંગળ ગોચર1/6

મંગળ ગોચર

Mangal Gochar 2026: જ્યોતિષમાં મંગળને ભૂમિ, સંપત્તિ, સાહસ, ઉર્જા અને નિર્માણ કાર્યો સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. તેવામાં જ્યારે મંગળ રાશિ પરિવર્તન કરે છે તો પ્રોપર્ટી, ઘર, જમીન અને વાહનના મામલા પર તેનો પ્રભાવ પડે છે. 18 સપ્ટેમ્બર 2026ના મંગળ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 12 નવેમ્બર સુધી આ રાશિમાં રહેશે.  

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કર્ક રાશિ ચંદ્રમાની રાશિ છે અને વૈદિક જ્યોતિષમાં મંગળને અહીં નીચ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ દરમિયાન કર્ક રાશિમાં ગુરૂની હાજરી મંગળની સાથે યુતિ બનાવી રહી છે. જ્યોતિષીય વ્યાખ્યામાં તેને નીચભંગ કહેવામાં આવે છે. તેનું ફળ કુંડળીમાં મંગળની સ્થિતિ, લગ્ન અને દશા વગેરે પર નિર્ભર કરે છે, તેથી આ ગોચરથી કેટલીક રાશિઓના ઘર અને ગાડી લેવાનું સપનું પૂરુ કરી શકે છે.

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે કર્ક ચોથો ભાવ છે, જે ઘર, ભૂમિ, વાહન, માતા અને ઘરેલું સુખથી સંબંધિત માનવામાં આવે છે, તેથી મંગળનું આ ગોચર પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલા મામલાને સક્રિય કરી શકે છે. જ્યોતિષીય ગણના અનુસાર આ દરમિયાન ઘર ખરીદવા, વાહન લેવા, મકાનનું મેન્ટેનન્સ કે સંપત્તિના કોઈ કામ આગળ વધારવાનો અવસર બની શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ4/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના સ્વામી મંગળ છે. કર્કમાં મંગળનું ગોચર આ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્ય અને દૂરની યાત્રાને પ્રભાવિત કરશે. જો લાંબા સમયથી જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. પરિવારની મદદથી સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો કોઈ નિર્ણય લઈ શકાય છે.  

ધન રાશિ5/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું કર્ક ગોચર આઠમાં ભાવમાં થશે. આ ભાવ અચાનક થનાર ફેરફાર, પૈતૃક સંપત્તિ અને સંયુક્ત ધનથી સંબંધિત માનવામાં આવે છે. તેવામાં સંપત્તિના જૂના મામલા, પૈતૃક જમીન કે પરિવાર સાથે જોડાયેલી પ્રોપર્ટી ચર્ચામાં આવી શકે છે. આ દરમિયાન કોઈ મોટું રોકાણ કરતા પહેલા દસ્તાવેજ અને કાયદાકીય પક્ષની તપાસ કરવી જોઈએ.  

મીન રાશિ6/6

મીન રાશિ

મીન રાશિથી કર્ક પાંચમો ભાવ છે. મંગળ અને ગુરૂની સ્થિતિ સંતાન, શિક્ષણ, રોકાણ અને યોજનાઓ સાથે જોડાયેલા વિષયને સક્રિય કરી શકે છે. કેટલીક જ્યોતિષીય વ્યાખ્યાઓમાં આ ગોચરને રોકાણ અને આર્થિક નિર્ણય માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો ઘર કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનેલી છે તો તેની સાથે જોડાયેલો નિર્ણય આગળ વધી શકે છે.

TAGS:
mangal gochar 2026

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