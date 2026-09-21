/મંગળ ગોચર 2026: પુષ્ય નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવશે, કરિયરમાં મળશે મોટી સફળતા

મંગળ દેવ 24 સપ્ટેમ્બર 2026ના પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ નક્ષત્રમાં મંગળના ગોચરથી ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે અને કરિયરમાં ખુબ સારા પરિણામ મળશે.
મંગળ દેવ આ સમયે પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે અને 24 સપ્ટેમ્બરે પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં મંગળના ગોચરથી 4 રાશિઓને બમ્પર લાભ મળશે. આ રાશિની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. નવી નોકરી મળવાની સંભાવના રહેશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થવા લાગશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીનો અંત આવી જશે. મહત્વનું છે કે મંગળ આ નક્ષત્રમાં 17 ઓક્ટોબર સુધી રહેશે અને ત્યારબાદ અશ્લેશા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આવો જાણીએ મંગળનું આ ગોચર કઈ રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે.
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થવા લાગશે. બિઝનેસમાં બમ્પર લાભ મળવાની આશા છે. કોઈ સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. માનસિક તણાવોથી મુક્તિ મળશે. નવી નોકરી મળવાની અપાર સંભાવના છે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર પ્રગતિનો માર્ગ ખોલશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર જોવા મળશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય તમારા માટે શુભ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળવાની સંભાવના છે. તો બિઝનેસ કરતા લોકોને નવો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. આ રાશિના વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો રહેશે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સાબિત થશે. કરિયરમાં પ્રગતિ મળશે. નવી નોકરી મળવાનો સંકેત છે. અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. કોઈ કામમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાની સંભાવના છે. તમારા અધુરા કામ પૂરા થશે. જીવનસાથીની સાથે સારો સમય પસાર થશે.
ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર અત્યંત લાભકારી સાબિત થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. અચાનક ધનલાભની સંભાવના જોવા મળી રહી છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ ઝડપથી પૂરા થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. રોકાણથી સારો લાભ થવાની આશા છે.