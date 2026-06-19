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મંગળનું વૃષભ રાશિમાં મહાગોચર, 42 દિવસ સુધી 5 રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:46 PM IST

Mangal Gochar 2026: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ મેષ રાશિમાંથી નીકળી 21 જૂને વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. અગ્નિ તત્વવાળા મંગળ પૃથ્વી તત્વની રાશિમાં ગોચર કરશે જ્યોતિષિય દ્રષ્ટિએ આ ગોચર ખાસ રહેવાનું છે. મંગળના ગોચરથી પાંચ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.

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Mangal Gochar 2026 Lucky Rashifal: મંગળ ગ્રહ 21 જૂને વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ દેવ સાહસ, આત્મવિશ્વાસ, યુદ્ધ વગેરેના કારક ગ્રહ છે. મંગળ વૃષભ રાશિમાં બપોરે 12 કલાક 7 મિનિટ પર ગોચર કરશે અને આ રાશિમાં 2 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. એટલે કે મંગળ દેવ વૃષભ રાશિમાં લગભગ 42 દિવસ સુધી રહેશે. મંગળ જ્યારે એક રાશિથી બીજી રાશિમાં પરિવર્તન કરે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ દેશ દુનિયા સહિત મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધી પડે છે. આજે અમે તમને પાંચ રાશિ વિશે જણાવીશું, જેને મંગળના ગોચરથી ફાયદો થવાનો છે. આવો જાણીએ મંગળનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર ક્યા જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે.  

મંગળ ગોચરનો વૃષભ રાશિ પર પ્રભાવ2/6

મંગળ ગોચરનો વૃષભ રાશિ પર પ્રભાવ

મંગળ ગ્રહ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવ એટલે કે પ્રથમ સ્થાન પર ગોચર કરશે અને તમારા 12મા તથા સાતમાં ભાવના સ્વામી છે. મંગળનું ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ઉર્જા અને વ્યાવસાયની તક લાવશે. ગોચરના શુભ પ્રભાવથી તમારી અંદર સાહસ વધશે, જેનાથી દરેક કામમાં સક્રિય જોવા મળશે. અન્ય લોકોની સામે તમારી વાત સારી રીતે રાખી શકશો. મંગળની દ્રષ્ટિ તમારા ચોથા ભાવ પર પડશે, જેનાથી તમને માતાનો સહયોગ મળી શકે છે અને તેમની સાથે બહાર જઈ શકો છો. વૃષભ રાશિના જાતકો સંપત્તિ ખરીદવા કે વેચવાથી કમાણી કરી શકે છે અને કરિયરની શરૂઆત કરવાની તક મળશે.

મંગળ ગોચરનો કર્ક રાશિના જાતકો પર પ્રભાવ3/6

મંગળ ગોચરનો કર્ક રાશિના જાતકો પર પ્રભાવ

મંગળ તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં ગોચર કરશે અને કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળ એક યોગકારક ગ્રહ પણ છે, કારણ કે આ તમારા કેન્દ્ર અને ત્રિકોણ ભાવના સ્વામી છે. કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમય શાનદાર રહેશે. આ સમયમાં તમને નોકરી, કારોબાર અને કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. વ્યાવસાયિક ગતિવિધિ માટે યોજના બનાવવાનો સમય છે. આ સમયે તમારા સપના સાકાર થઈ શકે છે. તેથી આનંદ લો અને મહેનત કરો.

મંગળ ગોચરનો સિંહ રાશિ પર પ્રભાવ4/6

મંગળ ગોચરનો સિંહ રાશિ પર પ્રભાવ

મંગળ તમારી રાશિથી 10મા ભાવમાં ગોચર કરશે અને તમારી રાશિના નવમાં તથા ચોથા ભાવના સ્વામી પણ છે. આ ગોચરને કારણે નોકરી કરનાર જાતકોને કરિયરમાં અપાર લાભ પ્રાપ્ત થશે અને નવી તક મળશે. તમારી અંદર સાહસ, પરાક્રમ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને જરૂરી નિર્ણય સરળતાથી લઈ શકશો, જેનાથી તમને ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે. મંગળના શુભ પ્રભાવથી ધન પ્રાપ્તિનો માર્ગ ખુલશે અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ થશે. પરિવારના સભ્યોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર આવશે અને તમારી સુખ-સંપત્તિમાં વધારો થશે.   

મંગળ ગોચરનો તુલા રાશિ પર પ્રભાવ5/6

મંગળ ગોચરનો તુલા રાશિ પર પ્રભાવ

મંગળ તમારી રાશિથી આઠમાં ભાવમાં ગોચર કરશે. આ દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે અને તમારી ધાર્મિક ભાવના મજબૂત થશે. મંગળ તમારા ઘર પર દ્રષ્ટિ કરી રહ્યાં છે, જે લગ્ન કરવા ઈચ્છુક લોકો માટે સારો સમય છે. તમને સારા જીવનસાથી મળી શકે છે અને જો તમે પરીણિત છો તો તમને જીવનસાથીનો સાથ મળશે. આ રાશિના જે જાતકો નોકરી શોધી રહ્યાં છે તેને સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમને કામમાં તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. જો તમે કોઈ નવું કામ કરવા ઈચ્છો છો તો આ સમય સારો છે.  

મંગળ ગોચરનો ધન રાશિ પર પ્રભાવ6/6

મંગળ ગોચરનો ધન રાશિ પર પ્રભાવ

મંગળ ગોચર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં થવાનું છે અને તે પાંચમાં અને 12મા ભાવના સ્વામી પણ છે. મંગળનું ગોચર તમારી સાથે-સાથે પરિવારના સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર લાવશે અને તમારી ઇમ્યુનિટી મજબૂત થશે. શારીરિક અને માનસિક રૂપથી મજબૂત જોવા મળશો અને દરેક પ્રકારના વિવાદમાંથી છૂટકારો મળશે. મંગળ ગોચરથી તમારા માટે શત્રુહંત યોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી તમારા શત્રુ પરાજિત થશે અને તેમને કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકશે નહીં. તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા જાતકો સારૂ પ્રદર્શન કરી શકશે. જો તમે નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો આ સમયગાળામાં તમને સારો લાભ મળશે.

TAGS:
mars transit in taurus
mangal gochar 2026

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