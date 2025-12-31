મંગળના ગોચરથી શરૂ થશે નવું વર્ષ ! આ 3 રાશિના જાતકોનું સુતેલુ ભાગ્ય જાગશે, દેણામાંથી મળશે મુક્તિ !
Mangal Gochar: 2026ની શરૂઆતમાં મંગળ શનિની રાશિ, મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો લાવશે, જેનાથી આ રાશિના લોકો માટે નાણાકીય પ્રગતિ થશે.
Mangal Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોના ગોચરને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ખાસ માનવામાં આવે છે, જેની કેટલીક રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર પડે છે અને અન્ય પર નકારાત્મક અસર પડે છે. નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં, મંગળ સહિત ઘણા મુખ્ય ગ્રહો તેમની રાશિઓ બદલશે. પંચાંગ મુજબ, 16 જાન્યુઆરીએ, 2026ની શરૂઆતમાં, મંગળ ધન રાશિમાંથી મકર રાશિમાં જશે.
જ્યોતિષીઓના મતે, શનિ મકર રાશિનો અધિપતિ છે, અને મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે મંગળનું આ ગોચર પણ શનિથી પ્રભાવિત થશે, જે ઘણી રાશિઓને વ્યવસાયિક પ્રગતિ, નાણાકીય લાભ અને સારા સ્વાસ્થ્યના આશીર્વાદ આપશે. તો, ચાલો જાણીએ કે 2026માં મંગળ ગોચરને કારણે કઈ રાશિઓને સારા નસીબ મળશે.
મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે મંગળનું ગોચર ખૂબ જ શુભ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. અટકેલા કામમાં ફરી ગતિ આવશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ કે પ્રમોશન મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભના સંકેતો પણ છે. જોકે, તમારા ગુસ્સા પર થોડું નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
મકર રાશિ: આ રાશિ માટે, મંગળનું ગોચર તમારી ઉર્જા અને હિંમત વધારશે. નાણાકીય સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે ઓછી થશે. તમને જૂના દેવામાંથી રાહત મળી શકે છે. તમારી નોકરી બદલવાની અથવા નવું સાહસ શરૂ કરવાની તકો મળી શકે છે. કૌટુંબિક બાબતોમાં પણ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હોઈ શકે છે. તમારી નોકરીમાં સ્થિરતા વધશે. તમને તમારા બોસ તરફથી સહયોગ મળશે. પરિવારમાં નિર્ણયો લેવાની તમારી જવાબદારી વધી શકે છે.
કર્ક રાશિ: આ રાશિ માટે, આ ગોચર તમારા કારકિર્દી માટે સારું રહેશે. કામ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. નેતૃત્વની ભૂમિકામાં રહેલા લોકોને ખાસ ફાયદો થશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. માન અને સન્માન વધશે. આવકમાં વધારો થશે, ખર્ચ પણ વધી શકે છે, તેથી સંતુલન જાળવો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos