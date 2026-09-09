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18 સપ્ટેમ્બરે મંગળ બનાવશે નીચભંગ રાજયોગ: આ 4 રાશિઓના જીવનમાં આવશે મોટા ટ્વિસ્ટ!

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 09, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:54 PM IST

18 સપ્ટેમ્બર 2026ના મંગળ કર્કમાં ગોચર કરશે. તેનાથી નીચભંગ રાજયોગ બનશે, નામ ભલે શુભ ન લાગે પરંતુ આ વખતે ગુરૂ-મંગળની યુતિથી કેટલીક રાશિઓને તેનો લાભ મળશે.
 

નીચભંગ રાજયોગ ક્યારે બને છે1/5

નીચભંગ રાજયોગ ક્યારે બને છે

જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિમાં બિરાજમાન થાય છે ત્યારે નીચભંગ રાજયોગ બને છે અને તેની ખરાબ અસર પડે છે. પરંતુ ઘણીવાર કોઈ ગ્રહ નીચ રાશિમાં તે રીતે બેસે છે કે તેની નીચ અવસ્થા ખતમ થઈ જાય છે અને ગ્રહ પ્રબળ રાજયોગ બનાવી શુભ ફળ પ્રદાન કરવા લાગે છે. 18 સપ્ટેમ્બરે મંગળ પોતાની નીચ રાશિ કર્કમાં જશે, જ્યાં પહેલાથી ગુરૂ બિરાજમાન છે, તેથી તેનનું નીચત્વ ભંગ થઈ જશે અને તે શુભ ફળ પ્રદાન કરશે.

કર્ક રાશિ2/5

કર્ક રાશિ

મંગળનો નીચભંગ રાજયોગ તમારા માટે પ્રગતિનો માર્ગ ખોલી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાનો યોગ છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ ફરી ગતિ પકડી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામ કે તકનો ફાયદો મળી શકે છે.

તુલા રાશિ3/5

તુલા રાશિ

કરિયરમાં નવી અને સારી તક મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમે કોઈ મોટી સિદ્ધિ હાસિલ કરી શકો છો. નવા પ્રોજેક્ટ, ભાગીદારી કે કારોબારના વિસ્તારની યોજના બની શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને પરિવાર તરફથી કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે.

વૃષભ રાશિ4/5

વૃષભ રાશિ

નીચભંગ રાજયોગથી વૃષભ રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. આ સમય કરિયર અને વ્યાપારની દ્રષ્ટિએ સારો રહેશે. આ દરમિયાન તમે એકથી વધુ સ્ત્રોતથી આવક મેળવી શકો છો. આ દરમિયાન માનસિક શાંતાનો અનુભવ થશે.  

મેષ રાશિ5/5

મેષ રાશિ

મંગળ તમારો સ્વામી ગ્રહ છે, તેવામાં કર્કમાં મંગળનું ગોચર અને નીચભંગ રાજયોગ તમારા માટે ખાસ રહેશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી અને પ્રભાવ વધશે. જૂના પ્રોજેક્ટથી લાભ મળી શકે છે. જમીન, મકાન અને વાહનના મામલામાં આગળ વધવાની તક મળશે, પરંતુ રોકાણમાં સાવધાની જરૂર રાખો.

TAGS:
Neechbhanga Raja Yoga

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