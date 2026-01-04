ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઉત્તરાયણ પર મંગળ બનાવશે ચમત્કારિક રુચક યોગ, આ રાશિના જાતકોની થશે ખુબ પ્રગતિ !

Mars Transit: વર્ષ 2026ની શરૂઆત જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લાવવાની તૈયારીમાં છે. મકરસંક્રાંતિ પછી ગ્રહોની ગતિ એક એવું સંયોજન બનાવી રહી છે જે લાંબા સમય પછી કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે. નોંધપાત્ર રીતે, ઉર્જા, હિંમત અને સફળતાનું પ્રતીક ગ્રહ મંગળ, આ સમય દરમિયાન તેની ટોચ પર પહોંચવાનો છે, જે એક શક્તિશાળી રાજયોગ બનાવે છે. આ ખાસ યોગથી પાંચ રાશિઓને ખાસ લાભ થવાની સંભાવના છે. 
 

Updated:Jan 04, 2026, 12:34 PM IST

1/8
image

Mars Transit:16 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સવારે 4:27 વાગ્યે, મંગળ ધન રાશિ છોડીને મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિને મંગળની ઉચ્ચ રાશિ માનવામાં આવે છે, જ્યાં તે પૂર્ણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ગોચર પાંચ મહાપુરુષ યોગોમાંથી એક, રુચક રાજયોગ પણ બનાવશે. આ યોગ વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસ, હિંમત, નિર્ણાયકતા અને નેતૃત્વના ગુણોને મજબૂત બનાવે છે.  

2/8
image

મકર રાશિમાં મંગળને અત્યંત પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. આ રુચક રાજયોગ 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, પદ, કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ અને નાણાકીય લાભમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. સામાજિક માન-સન્માનમાં વધારો થવાની સાથે, ઘણા લોકો તેમના પ્રયત્નોનું ફળ મેળવશે. ખાસ કરીને, આ સમયગાળો પાંચ રાશિઓ માટે સુવર્ણ તક રહેશે.  

3/8
image

વૃશ્ચિક રાશિ: મંગળ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો પર પોતાના આશીર્વાદ વરસાવતો રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. જમીન, ઘર અથવા વાહન ખરીદવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે.

4/8
image

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકોના જીવનમાં કારકિર્દી સંબંધિત મોટા ફેરફારોનો અનુભવ થઈ શકે છે. વહીવટ, વ્યવસ્થાપન અથવા સરકારી ક્ષેત્રોમાં સામેલ લોકો ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરે તેવી શક્યતા છે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે, અને આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે.  

5/8
image

મેષ રાશિ: આ યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે, કારણ કે મંગળ તમારો સ્વામી ગ્રહ છે. તમને લાંબા સમયથી વિલંબિત પ્રમોશન મળી શકે છે અને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. તમારી નેતૃત્વ કુશળતા અને આત્મવિશ્વાસ તમને કાર્યસ્થળમાં અલગ પાડશે.  

6/8
image

મકર રાશિ: આ રાજયોગ મકર રાશિના જાતકો માટે સૌથી અસરકારક રહેશે, કારણ કે મંગળ તમારી રાશિમાં પોતાને ઉન્નત કરી રહ્યો છે. કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો થઈ શકે છે, અને તમારી મહેનત અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ પરિણામો આપશે. કોઈ મોટી કારકિર્દીની સિદ્ધિ તમને ઓળખ અપાવી શકે છે.

7/8
image

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે, આ સમય અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થવાનો સંકેત આપે છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થશે, અને અચાનક નાણાકીય લાભની શક્યતા પણ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ આ સમયગાળા દરમિયાન સકારાત્મક પરિણામો જોઈ શકે છે.  

8/8
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Mars Transit 2026Mars Transit in CapricornRuchak Rajyog 2026Ruchak Mahapurush RajyogMars Exalted in CapricornMars Gochar Zodiac EffectsLucky Zodiac Signs 20265 Zodiac Signs Benefited by MarsMars Transit Career GrowthMars Transit Financial GainsMars Rajyog for SuccessGujarati Newsspiritual news

Trending Photos