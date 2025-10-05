ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મંગળ અસ્ત થઈને આ 3 રાશિને બનાવશે મહાધનવાન, નવા આવકના સ્ત્રોત વધશે અને નહીં અટકે કોઈ પણ કામ !

Mangal Ast Rashi Effect: શોર્યનો ગ્રહ મંગળ અસ્ત થવા જઈ રહ્યો છે, જેની તમામ રાશિઓ પર શુભ અને અશુભ પ્રભાવ પડશે. ચાલો વિગતવાર જોઈએ કે દરેક રાશિને કેવી રીતે ફાયદો થશે.
 

Updated:Oct 05, 2025, 07:23 PM IST

Mangal Ast Rashi Effect: મંગળ 1 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે 06:36 વાગ્યે અસ્ત થશે અને આવતા વર્ષ સુધી એટલે કે 2 મે, 2026ના રોજ સવારે 04:30 વાગ્યે તે જ સ્થિતિમાં રહેશે. આમ, મંગળ લાંબા સમય સુધી અસ્ત રહેશે.

મંગળને ભાઈઓ, ઉર્જા અને બહાદુરીનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે અને ત્રણ રાશિના લોકો પર સકારાત્મક અસર કરશે. આ ભાગ્યશાળી લોકોની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તેમના જીવન પર સકારાત્મક અસર પડશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ: મંગળનું અસ્ત વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામો લાવી શકે છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે, અને તેઓ અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશે. દુકાન ચલાવતા લોકોને તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાની તક મળી શકે છે. મોટો નફો તેમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનો આત્મવિશ્વાસ આપશે. તેઓ ઇચ્છિત મિલકત ખરીદવામાં સફળ થશે.  

મિથુન રાશિ: મંગળ અસ્ત થશે અને મિથુન રાશિના લોકો પર ખૂબ જ શુભ અસર કરશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે, અને તેઓ અટકેલા પૈસા પાછા મેળવશે. જૂના રોકાણો નોંધપાત્ર નફો આપી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, લોકો મોટી સ્થાવર મિલકત ખરીદી શકે છે અને તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરી શકે છે. તેઓ તેમના પરિવારો સાથે ઘણી યાદગાર ક્ષણો વિતાવશે.  

કર્ક રાશિ: મંગળનું અસ્ત કર્ક રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પર સકારાત્મક અસર થઈ શકે છે, અને લાંબી બીમારી મટી શકે છે. પરિવાર સાથે વિદેશ પ્રવાસ પર જવાની તક પણ મળી શકે છે. જોકે, વ્યવસાય માલિકોએ સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવું સારું રહેશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરવા માટે આ સારો સમય રહેશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

