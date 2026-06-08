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16 જૂનથી મંગળ સૂર્યના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે ગોલ્ડન દિવસો !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:40 PM IST

Mangal Gochar: ગ્રહોના રાજા મંગળ, ટૂંક સમયમાં સૂર્યના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે.
 

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Mangal Gochar: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. જ્યારે પણ મંગળની ગતિ બદલાય છે, ત્યારે બધી 12 રાશિઓ પ્રભાવિત થાય છે. મંગળ ગ્રહોનો સેનાપતિ છે. હાલમાં, મંગળ મેષ રાશિમાં નિશ્ચિતપણે સ્થાપિત છે. મંગળ ભરણી નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. મંગળ ટૂંક સમયમાં સૂર્યના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.   

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હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, મંગળ 16 જૂન, 2026ના રોજ કૃતિકા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ, 4 જુલાઈ સુધી આ નક્ષત્રમાં પોતાનો પ્રભાવ કરશે. ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે. તો, ચાલો જાણીએ કે કૃતિકા નક્ષત્ર, સૂર્યમાં મંગળના ગોચરથી કઈ રાશિના લોકો સારા સમય શરૂ થઈ શકે છે.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તમારા પ્રેમ અને નાણાકીય જીવનમાં ઘણા ફેરફારો જોવા મળશે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ નવો સોદો મળી શકે છે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. નાણાકીય સમસ્યાઓ પણ તમને વધુ પરેશાન કરશે નહીં.  

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સિંહ રાશિ: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. પૈસા આવશે, અને તમે મિલકતમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી શકો છો. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. સિંહ રાશિના જાતકોને ભાગ્યમાં વધારો થઈ શકે છે. સંપત્તિમાં વધારો થવાની સાથે, તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ પણ પ્રબળ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.  

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મેષ રાશિ: ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને તમારી કારકિર્દીમાં તમારી પ્રતિભા દર્શાવવા માટે ઘણી નવી તકો મળશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં રોમાંસ પ્રબળ રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ સારો નફો જોવા મળી શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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