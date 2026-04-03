6.25 લાખ કિંમત, 33Km માઇલેજ, આ બની FY2026ની બેસ્ટ સેલિંગ કાર
માર્ચનો મહિનો ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ માટે શાનદાર રહ્યો છે. આ મહિને કંપનીઓએ પોતાના વિવિધ મોડલ્સની બમ્પર સેલ કરી છે.
એસયુવી
કારની વાત કરીએ તો તમને રોડ પર એસયુવીની ભીડ જોવા મળે છે, પરંતુ આ ભીડમાં નાણાકીય વર્ષ 2026ની બેસ્ટ સેલિંગ કાર એક સેડાન બની છે.
બેસ્ટ સેલિંગ કાર
અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની. એપ્રિલ 2025થી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીના ડેટા પ્રમાણે ડિઝાયર ભારતની સૌથી બેસ્ટ સેલિંગ કાર છે.
કેટલું થયું વેચાણ?
આ દરમિયાન ડિઝાયરની કુલ 2,07,906 યુનિટ્સ વેચાયા છે. તો બીજા નંબર પર ટાટાની નેક્સોન છે, જેના 196244 યુનિટ્સ વેચાયા છે.
વેગનઆરને પાછળ છોડી
ડિઝાયરના બમ્પર વેચાણે મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરને પાછળ છોડી છે, જે છેલ્લા ચાર વર્ષથી ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર હતી.
કેટલી છે કિંમત?
ડિઝાયરની કિંમત 6.25 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમથી શરૂ થાય છે. તો તેના સીએનજી મોડલની કિંમત 8.03 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે.
શાનદાર માઇલેજ
વાત આ કારના માઇલેજની કરીએ તો પેટ્રોલ પર કાર 24.79 કિલોમીટર પ્રતિ લીટરની માઇલેજ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આપે છે.
CNG પર 33 કિમીની એવરેજ
તો તેના ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનનું માઇલેજ 25.71 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર છે. જ્યારે સીએનજી પર કારની માઇલેજ 33.73 કિલોમીટર પ્રતિ કિલોગ્રામ છે.
હાઈટેક ફીચર્સ
કારમાં 6 એરબેગ, 360 ડિગ્રી એચડી વ્યુ કેમેરા, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને ઈલેક્ટ્રિક સનરૂફ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
