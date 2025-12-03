ભાવનગરમાં હોસ્પિટલથી ભરેલા કોમ્પ્લેક્સમાં લાગી વિકરાળ આગ : બ્રિગેડ કોલ જાહેર
Bhavnagar Fire : ભાવનગરમાં હોસ્પિટલોથી ભરેલા સમીપ કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગતા ભારે અફરાતફરી સર્જાઈ છે. આગનું વિકરાળ રૂપ જોતા ફાયર વિભાગે બ્રિગેડ કોલ જાહેર કર્યો છે. ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા સ્થાનિકોએ બાળકો-વૃદ્ધોનું રેસ્કયૂ કર્યું.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાવનગર શહેરના કાળુભા રોડ પર આવેલા સમીપ કોમ્પ્લેક્સમા વિકરાળ આગ લાગી હતી. આ કોમ્પ્લેક્સમાં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ સહિત અનેક હોસ્પિટલ કાર્યરત છે. ત્યારે અહી આગ લાગતા ભારે અફરાતરફી સર્જાઈ છે.
બિલ્ડીંગમાં આગ લાગતા ફાયર વિભાગ દ્વારા બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરાયો છે. ફાયર વિભાગનો મોટો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો છે. હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓને રેસ્ક્યુ કરી અન્યત્ર ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
ખાનગી હોસ્પિટલોના બેઝમેન્ટમાં લાગી આગ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભાવનગર શહેરના કાળુભા રોડ પર આવેલા સમીપ કોમ્પલેક્ષના બેઇઝમેન્ટમાં શોટસર્કિટના કારણે આગ ભભૂકી હતી. બેઝમેન્ટમાં રહેલા કચરા ના કારણે આગ પહેલા માળ સુધી પહોચી હતી અને ભારે ધુમાડો કોમ્પલેક્ષના ચારેય માળમાં પ્રસરી ગયો હતો.
આ કોમ્પલેક્ષમાં બાળકો અને ગાયનેક હોસ્પિટલ અને બે લેબોરેટરી આવેલી છે. ઘટનાને પગલે 4 ફાયર ફાયટરો અને કલેકટર, કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા. ઉપર ફસાયેલા દર્દીઓ જેમાં નાના બાળકો અને સગા વ્હાલા સહિતના 18 લોકોનું રેસ્ક્યુ કરાયું હતું. જ્યારે ગણતરીની મિનિટોમાં આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો હતો. જ્યારે દર્દીઓને અન્ય હોસ્પિટલમાં સારવારમાં ખસેડાયા હતા.
આ ઘટના માં કોઈ જાનહાની થવા પામી ન હતી, જ્યારે તંત્રએ ઝડપી કામગીરી કરી આગ પર કાબુ મેળવી લીધો હતો, તેમજ ધુમાડો દૂર કરવાનાં મશીનો મંગાવી ધુમાડો દૂર કર્યો હતો.
