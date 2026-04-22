આ છે ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ ગામ, જાણો ક્યાં આવેલું છે અને શું છે આ ગામમાં ખાસ
Cleanest Village India : ભારતના સૌથી સ્વચ્છ ગામમાં એક પણ સફાઈ કામદાર નથી, છતાં આ ગામ છેલ્લા 22 વર્ષથી સ્વચ્છતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યું છે. પ્લાસ્ટિક મુક્ત અને ઈકો ફ્રેન્ડલી જીવનશૈલી ધરાવતા આ ગામની સુંદરતા જોવા માટે વિશ્વભરમાંથી પ્રવાસીઓ ઉમટી પડે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ ગામ કયું છે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે.
Cleanest Village India : ભારતના એક ગામને તેની સ્વચ્છતા માટે વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ મળી છે, જે ખાસ કરીને વિદેશથી આવતા મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે. સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આ ગામમાં એક પણ વ્યાવસાયિક સફાઈ કર્મચારી નથી, છતાં તેણે છેલ્લા 22 વર્ષથી તેનો ટોચનો દરજ્જો જાળવી રાખ્યો છે.
આ ગામનું નામ માવલીનોંગ છે અને આ ગામ ભારત જ નહીં, પરંતુ એશિયાનું સૌથી સ્વચ્છ ગામ છે. જો તમને નવા સ્થળો એક્સ્પલોર કરવાનો શોખ હોય, તો તમે ઉનાળામાં ગરમીથી બચવા માટે આ ગામની મુલાકાત લઈ શકો છો.
માવલીનોંગ ગામ ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્ય મેઘાલયમાં આવેલું છે અને લગભગ 22 વર્ષથી આ ગામ સ્વચ્છતાની દ્રષ્ટિએ ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. પરિણામે, તે માત્ર ભારતના લોકો માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત બન્યું છે.
આ ગામની સૌથી અનોખી વિશેષતા અને તેની સફળતાનું કારણ તેના લોકોની માનસિકતામાં રહેલું છે. આ ગામમાં સ્વચ્છતાની જવાબદારી દરેક રહેવાસી દ્વારા વહેંચવામાં આવે છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી દરેક વ્યક્તિ પોતાના ગામને સ્વચ્છ રાખવા માટે સાથે મળીને કામ કરે છે. લોકો ગમે ત્યાં કચરો ફેંકવાનું ટાળે છે અને આખા ગામમાં વાંસની કચરાપેટીઓ જોવા મળે છે.
મેઘાલયમાં સ્થિત આ ગામમાં પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. અહીંના રહેવાસીઓ પર્યાવરણીય સંરક્ષણને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લે છે, પ્લાસ્ટિકના વિકલ્પ તરીકે વાંસ અને અન્ય કુદરતી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
માવલીનોંગ હવે એક પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે ફક્ત દેશભરમાંથી જ નહીં પરંતુ વિદેશમાંથી પણ મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે. ગામની સ્વચ્છ શેરીઓ, હરિયાળી અને તેના કુદરતી વાતાવરણની સુંદરતા મુલાકાતીઓ માટે મજબૂત આકર્ષણ ધરાવે છે.
આ ગામ સુધી પહોંચવા માટે તમારે પહેલા ગુવાહાટી અથવા શિલોંગ જવું પડશે. ત્યાંથી તમે શિલોંગ થઈને માવલીનોંગ માટે ટેક્સી લઈ શકો છો. શિલોંગથી અંતર આશરે 80 થી 90 કિલોમીટર છે, જે મુસાફરીમાં 2.5 થી 3 કલાકનો સમય લાગે છે.
Trending Photos