1 May Petrol Diesel Rates Today: ગેસના બાટલાની સાથે શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં પણ થયો વધારો? જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ

1 May Petrol Diesel Rates Today: કાચા તેલના ભાવમાં થઈ રહેલા વધારા વચ્ચે ભારતમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં પણ કોઈ ફેરફાર થયો છે? જાણો વિગતે.

Updated:May 01, 2026, 09:13 AM IST

આજે 1 મે 2026 ના રોજ તેલ કંપનીઓએ ઈંધણ અને ગેસના નવા દરો જાહેર કર્યા છે. ઈરાન યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક દબાણ હોવા છતાં, સરકારે સામાન્ય માણસને રાહત આપતા પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો સ્થિર રાખી છે, પરંતુ કોમર્શિયલ ગેસના મોરચે મોટો ઝટકો આપ્યો છે.  

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ રહ્યા સ્થિર

ઈરાન યુદ્ધને કારણે કાચા તેલ (Crude Oil) ની કિંમતો $120 પ્રતિ બેરલ ને પાર કરી ગઈ હોવા છતાં, કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય જનતાને મોટી રાહત આપી છે. દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની રિટેલ કિંમતો આજે પણ યથાવત છે.

તમારા શહેરમાં આજે શું છે પેટ્રોલનો ભાવ?

નવી દિલ્હી ₹94.77 કોલકાતા ₹105.41 મુંબઈ ₹103.54 ચેન્નાઈ ₹101.06 ગુડગાંવ ₹95.30 નોઈડા ₹94.77 બેંગલુરુ ₹102.92 ભુવનેશ્વર ₹101.03 ચંદીગઢ ₹94.30 હૈદરાબાદ ₹107.46 જયપુર ₹105.03 લખનૌ ₹94.73 પટના ₹105.23 તિરુવનંતપુરમ ₹107.48

તમારા શહેરમાં આજે શું છે ડીઝલનો ભાવ?

નવી દિલ્હી ₹87.67 કોલકાતા ₹92.02 મુંબઈ ₹90.03 ચેન્નાઈ ₹92.61 ગુડગાંવ ₹87.77 નોઈડા ₹87.89 બેંગલુરુ ₹90.99 ભુવનેશ્વર ₹92.60 ચંદીગઢ ₹82.45 હૈદરાબાદ ₹95.70 જયપુર ₹90.49 લખનૌ ₹87.86 પટના ₹91.49 તિરુવનંતપુરમ ₹96.48  

OMCs પર દબાણ: કંપનીઓ દરરોજ ભોગવી રહી છે મોટું નુકસાન

તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) ઊંચા ભાવે કાચું તેલ ખરીદીને જૂની કિંમતો પર વેચી રહી છે, જેના કારણે તેમને દરરોજ આશરે ₹16,000 કરોડ નું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આમ છતાં, ઘરેલું ગ્રાહકોને મોંઘવારીથી બચાવવા માટે કિંમતોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.  

કોમર્શિયલ ગેસનો મોટો ઝટકો: ₹993 નો વધારો

જ્યાં પેટ્રોલ-ડીઝલ સ્થિર છે, ત્યાં 19 કિલોના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમતમાં સરેરાશ ₹993 નો વધારો થયો છે. દિલ્હીમાં હવે આ સિલિન્ડર ₹3,071.50 અને મુંબઈમાં ₹3,024 પર પહોંચી ગયો છે.

બહાર જમવું મોંઘું થશે! રેસ્ટોરન્ટ્સ પર વધશે બોજ

ફેબ્રુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં ત્રણ વખત વધારો થયો છે. આ તોતિંગ વધારાની અસર હવે બહારના ખોરાક અને ફૂડ ડિલિવરી પર પડી શકે છે, કારણ કે રેસ્ટોરન્ટ્સ આ વધારાનો બોજ ગ્રાહકો પર નાખી શકે છે.

