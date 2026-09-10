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MCX Gold Silver Price: આજે તૂટી ચાંદી... અચાનક 5000 રૂપિયા થઈ સસ્તી, સોનાનો ભાવ પણ તૂટ્યો, જાણો

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 10, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:32 PM IST

MCX Gold Silver Price: ગુરુવારે અને 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ(MCX) પર કિંમતી ધાતુ લગભગ 5,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ઘટી ગઈ છે. આ ઘટાડાને કારણે હવે તે તેની ટોચ પરથી 1.80 લાખ રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. જ્યારે આજે ચાંદી બાદ સોનાના ભાવ પણ તૂટ્યા હતા.
 

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MCX Gold Silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગુરુવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ દરમિયાન રેડ ઝોનમાં ખુલેલા ચાંદીના ભાવ તાત્કાલિક તૂટી ગયા હતા. MCX સિલ્વર પ્રાઈસ પર નજર કરીએ તો, 1 કિલોનો ભાવ પ્રતિ કિલો 5,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 2.39 લાખ રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો. બીજી તરફ, સોનાના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં કિંમતી પીળી ધાતુ 700 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી વધુ ઘટી ગઈ હતી.  

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અઠવાડિયાના ચોથા ટ્રેડિંગ દિવસે ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં ચાંદીના ભાવ ઘટવા લાગ્યા, અને ટ્રેડિંગ આગળ વધતાં આ વલણ વધુ ઝડપી બન્યું. સાંજે લગભગ 4 વાગ્યા સુધીમાં, MCX સિલ્વર રેટ 5,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગયો હતો.

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મહત્વનું છે કે બુધવારે અને 09  સપ્ટેમ્બરના રોજ MCX પર 4 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતી ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,44,213 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જો કે, ગુરુવારે, તેની શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઈ હતી અને આ સમાચાર લખાય ત્યાં સુધીમાં, તે ઘટીને 2,39,302 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. પરિણામે, એક જ ઘટાડામાં 1 કિલો ચાંદી 4,911 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે.  

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એક જ દિવસમાં ચાંદીનો ભાવ લગભગ 1.90 ટકા ઘટ્યો છે, પરંતુ હવે આ કિંમતી ધાતુ તેના જીવનકાળના હાઈ લેવલ કરતાં પણ સસ્તી થઈ ગઈ છે. નોંધનીય છે કે MCX પર ચાંદી આ વર્ષની શરૂઆતમાં જાન્યુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન પ્રથમ વખત 4,20,048 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામને ટચ કરી ગઈ હતી.  

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વર્તમાન ભાવની તુલનામાં, ચાંદીના ભાવ આ લેવલથી મોટા પ્રમાણમાં ઘટી ગયા છે અને હાઈ લેવલથી 1,80,746 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જેટલા લોઅર લેવલે ભાવે મળી રહ્યા છે.  

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ગુરુવારે ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ઘટાડો થયો જ નહીં, પરંતુ કિંમતી સોનાની ધાતુ, સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો થયો. બુધવારના 1,53,763 રૂપિયાના બંધ ભાવથી થોડા ફેરફાર સાથે ખુલેલા MCX સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો ચાલુ રહ્યો છે, કારણ કે વેપાર આગળ વધતો ગયો. લખતી વખતે, 24 કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ 815 રૂપિયા ઘટીને 1,52,948 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો હતો.

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Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

TAGS:
MCX Gold Silver Price
Silver Price Crash

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