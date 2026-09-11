'આવવાની છે મહામોંઘવારી...' માત્ર એક વસ્તુ પર જ ખર્ચ થઈ જશે 50% આવક, ભારત માટે કેમ મોટો ખતરો?

Food Inflation: નવું અનુમાન જણાવે છે કે 2050 સુધી દુનિયાના લાખો સૌથી ગરીબ લોકો પોતાની કમાણીનો લગભગ અડધો હિસ્સો માત્ર ભોજન પર ખર્ચ કરી શકે છે.
Food Inflation: નવા રિસર્ચમાં અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે કે 2050 સુધી દુનિયાના લાખો સૌથી ગરીબ લોકો નવા સંકટનો સામનો કરશે. આ લોકોની આશરે અડધી કમાણી માત્ર ભોજન પર ખર્ચ થઈ શકે છે. સંશોધકોએ આ ચેતવણી આપી છે. સાયન્સ અલર્ટના રિપોર્ટ પ્રમાણે જેમ-જેમ વસ્તી વધી રહી છે અને દુનિયાના સંસાધનો પર દબાવ વધી રહ્યો છે. આશા છે કે આ ભાર હજુ યથાવત રહેશે. આગામી બેથી ત્રણ દાયકા મહત્વના રહેવાના છે.
અર્થ્સ ફ્યૂચર (Earth's Future) માં પ્રકાશિત નવા રિસર્ચમાં MITના એનર્જી રિસર્ચર જેનિફર મોરિસ અને તેમના સાથીઓએ લગભગ 4000 કાલ્પનિક સ્થિતિઓનું મોડલ બનાવ્યું. તેમણે ઘણા પરિબળો પર વિચાર કર્યો જેથી તે સમજી શકાય કે ભવિષ્યની દુનિયામાં સંસાધનો (ભોજન, ઉર્જા અને પાણી) ની સુરક્ષા કેવી હોઈ શકે છે. એટલે કે જરૂરી સંસાધનો સુધી લોકોની પહોંચ અને તેના પર તેનું નિયંત્રણ કેવું હોય.
MIT ના એનર્જી રિસર્ચર જેનિફર મોરિસ કહે છે, કોઈપણ વસ્તુ જે તમારી કમાણીનો અડધો હિસ્સો લઈ લે, તે તમારા સંપૂર્ણ જીવનને અસ્થિર કરી શકે છે, કારણ કે તેનાથી બીજી જરૂરી વસ્તુ અને જીવનની પાયાની જરૂરિયાતો માટે ખુબ ઓછા સંસાધનો બચે છે.
આફ્રિકા અને ભારતના વિસ્તારમાં ખાવા-પીવાનો સૌથી વધુ ભાર પડવાનું અનુમાન છે. સરેરાશ અનુમાનો પ્રમાણે 2050 સુધી પશ્ચિમી, પૂર્વી અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં સૌથી ગરીબ આશરે 10 ટકા લોકોએ પોતાની કમાણીના લગભગ 50 ટકા ખાવા-પીવા પર ખર્ચ કરવો પડી શકે છે.
રિસર્ચરોનું કહેવું છે કે આવું ઓછી પ્રાદેશિક આવક અને ખાવા-પીવાની વસ્તુની વધુ કિંમતોને કારણે થાય છે. આ કિંમતો ત્યારે વધે છે જ્યારે જમીનને ડીકાર્બોનાઇઝેશનના ઉપાયો, જેમ કે બાયો-ક્રોપ્સ અને વૃક્ષ-છોડ લગાવવા માટે અલગ રાખવામાં આવે છે. જળવાયુ પરિવર્તનનો સામનો કરવાનો ખર્ચ ખુદ સંસાધનોની સુરક્ષા પર દબાણ ઉભું કરવાનું એક મોટું કારણ છે.
ન્યૂ ઓરિલિયન્સમાં ટ્યૂલેન યુનિવર્સિટીના પ્રથમ લેખલ અને પર્યાવરણ એન્જિનિયર જી જૂ કિમ કહે છે કે, આ સ્ટડી દર્શાવે છે કે ભવિષ્યમાં ખાવા-પીવા, ઉર્જા અને પાણીની કમી માટે કોઈ એક કારણ જવાબદાર નથી. આવક મહત્વપૂર્ણ છે. કિંમતોમાં વધારાની અસર પર પણ પડશે, પરંતુ એક જેવી નહીં. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ્યાં સૌથી ગરીબ લોકોએ 2050 સુધી પોતાની કમાણીનો 49.6 ટકા હિસ્સો ખાવા-પીવા પર ખર્ચ કરવો પડી શકે છે, તો તે વિસ્તારના સૌથી ધનવાન લોકોએ માત્ર 5.5 ટકા ખર્ચ કરવો પડશે. (photo credit, AI)