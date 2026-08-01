/ગુજરાતમાં મેઘ મહેર યથાવત! આગામી 24 કલાક આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદના પગલે અનેક જિલ્લામાં તબાહીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં ભારે વરસાદ આગાહી કરી છે. તો બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી 24 કલાક વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની આગાહી કરી છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં આગામી 6 ઓગસ્ટ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્ય પર સર્જાયેલું ડિપ્રેશન હાલ પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે, આ સિસ્ટમની તીવ્રતામાં આંશિક ઘટાડો નોંધાયો છે, તેમ છતાં આજે સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર યથાવત્ રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આજે અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, બોટાદ અને ભાવનગરમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે કચ્છ, વાવ-થરાદ, પાટણ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, અમરેલી અને જામનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. તો દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આવતીકાલથી વરસાદનું જોર ઘટશે. ડીપ ડિપ્રેશન વોલમાર્ક લો પ્રેશરમાં ફેરવાયું જે રાજસ્થાન તરફ જઈ રહ્યું છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની આગાહી કરી છે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં, જ્યારે રાજકોટમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને બનાસકાંઠા સહિત રાજસ્થાનની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને અમરેલીના કેટલાક ભાગોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલેની આગાહી અનુસાર, કચ્છ જિલ્લામાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદ રહેશે. વરસાદી સિસ્ટમ ઉત્તર ગુજરાતથી રાજસ્થાન તરફ સરકી રહી હોવાથી 3 ઓગસ્ટ સુધી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો કે, રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી પણ શકે છે.
દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહેશે. બીજી તરફ, કૃષિ ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ આશ્લેષા નક્ષત્રમાં પડતો આ વરસાદ પાક માટે બહુ અનુકૂળ કે સારો નથી ગણાતો, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતા પણ જોવા મળી રહી છે.