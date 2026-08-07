/ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી થશે મહેરબાન! આગામી 72 કલાકમાં કડાકા-ભડાકા સાથે તૂટી પડે ધોધમાર વરસાદ, જાણો શું છે નવી આગાહી?

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. જો કે, હવે ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ સર્જાશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તો બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ જામવાની આગાહી કરી છે. ત્યારે શું છે નવી આગાહી અને ક્યારે શરૂ થશે મેઘરાજાનો નવો રાઉન્ડ, ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી શનિવાર અને રવિવારે ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને ભાવનગરમાં પ્રતિ કલાક 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. રવિવાર અને સોમવારે પણ અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે.
ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ચોમાસું સક્રિય થયું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફના કારણે દક્ષિણ-પશ્ચિમના ભેજવાળા પવનો સક્રિય થતાં રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 3 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને આગામી 8 અને 9 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી અનુસાર, 8 ઓગસ્ટે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જ્યારે 9 ઓગસ્ટના રોજ બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારો ઉપરાંત પાટણ અને મહેસાણામાં પણ મેઘમહેર જોવા મળશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આજથી વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ જામવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આજથી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં ત્રણ ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, વાવ, થરાદ, બનાસકાંઠા, કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. રાજ્યમાં પવનની ગતિ વધુ રહી શકે છે. 17-18 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્રમાં અને 23 ઓગસ્ટ બાદ પણ સારા વરસાદની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર વધવાની મહત્વની અટકળો વ્યક્ત કરી છે. આગામી 72 કલાક રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 9થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદની તીવ્રતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ અને ઉત્તર તથા મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે તાપી નદીનું જળસ્તર વધવાની સંભાવના છે. 15 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદી વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે.