/મેઘરાજા મુંબઈ પહોંચ્યા: ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન એટેક સાથે વરસાદનું યલો એલર્ટ, જાણો ક્યારે બેસશે ચોમાસું?

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતના ખેડૂતો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તે ચોમાસુ હવે બિલકુલ આસપાસ છે. મુંબઈમાં સત્તાવાર એન્ટ્રી બાદ ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન ટ્રફનો 'ડબલ એટેક' શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, તો બીજી તરફ પ્રખ્યાત આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે તબાહી મચાવનારી આગાહી કરી છે. કેવી રહેશે મેઘરાજાની એન્ટ્રી. ચાલો જાણીએ.
આકરા ઉનાળા બાદ માત્ર ખેડૂતો જ નહીં, જેની સામાન્ય જનતા પણ કાગડોળે રાહ જોઈ રહી હતી તે મેઘસવારી હવે ગણતરીના દિવસોમાં જ આવી પહોંચશે. કેરળ બાદ હવે મેઘરાજા મુંબઈ સુધી પહોંચી ગયા છે, ત્યારે હવે વધીને 48 કલાકમાં મેઘરાજા ગુજરાતમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે.
મુંબઈમાં મેઘસવારી આવી પહોંચી છે, ત્યારે પ્રિ-મોન્સૂનની અસર હવે ગુજરાતમાં દેખાવા લાગી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, ગુજરાતમાં 48 કલાકમાં ચોમાસું બેસવાની પ્રબળ શક્યતા છે. જેમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પડશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. સાથે જ 15 થી 20 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાશે.
હવામાન વિભાગ તો ઠીક આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ડરામણી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે કે, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતમાં ચોમાસું સક્રિય થશે, 25 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી તશે. 29 જૂનથી 5 જુલાઈ વચ્ચે મેઘરાજા તબાહી મચાવશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ સાથે પૂરની સ્થિતિ સર્જાશે. 7 જુલાઈ પછી રાજ્યના તમામ નદી-નાળા છલકાઈ જશે. માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ 3 થી 4 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબકવાની અંબાલાલે આશંકા વ્યક્ત કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે ઉત્તર ગુજરાતના પંચમહાલ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વાવણી લાયક વરસાદ થશે. ઘણા ભાગોમાં 3થી 4 ઈંચ વરસાદ પડી શકે છે. 6-7 જુલાઈએ આદ્યા નક્ષત્રમાં ખાડા-ખાબોચિયા ભરાશે. 7 જુલાઈ બાદ નદી-નાળા છલકાવાની સંભાવના છે. 17 જુલાઈ સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સારા વરસાદની સંભાવના છે. આ સાથે અંબાલાલે જણાવ્યું કે જુલાઈ મહિનામાં કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડતા પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
એક તરફ ખેડૂત પોતાના પાકની વાવણી માટે વરસાદની રાહ જોઈને બેઠો છે. ત્યારે બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે મેઘરાજાની એન્ટ્રી સાથે જ ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી કરીને ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ ચોમાસું ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ બને છે કે આફત!