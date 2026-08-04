/ગુજરાતમાં મેઘરાજા ફરી થશે મહેરબાન, ઓગસ્ટમાં આ તારીખથી વધશે વરસાદનું જોર; અંબાલાલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. રાજ્યમાં ભારે વરસાદ બાદ મેઘરાજાએ વિરામ લેતા ખેડૂતો અને લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી સાત દિવસ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. મોનસૂન ટ્રફ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય હોવાથી દરિયાકાંઠે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી અપાઈ છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઓગસ્ટ મહિનામાં વિવિધ નક્ષત્રો અને ગ્રહોની સ્થિતિને કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે. ચાલો જાણીએ નવી આગાહી.
હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 4થી 10 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મોનસૂન ટ્રફ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ ઉપર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય હોવાથી વરસાદી વાતાવરણ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 30થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામા દિવસમો ગુજરાતમાં વરસાદને લઈ મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલે આગામી 5 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની આગાહી કરી છે. જેના પગલે ઉત્તર ભારત અને ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. તેમના કહેવા મુજબ 8 ઓગસ્ટથી રાજ્યના હવામાનમાં વધુ ફેરફાર સાથે વિવિધ ભાગોમાં વરસાદની શરૂઆત થવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલ ગ્રહો અને નક્ષત્રની સ્થિતિને આધારે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, 9 ઓગસ્ટ ચંદ્ર અને મંગળની યુતિ થઈ રહી છે. જ્યારે ચંદ્ર પૃથ્વીથી નજીક છે, ચંદ્રની પૂનવસુ નક્ષત્રમાં યુતિ થશે. જ્યારે 10 ઓગસ્ટના રોજ ગુરુનો પૂર્વમાં ઉદય થવાનો છે. જ્યારબાદ 15 તારીખે બુધ અને ગુરુની યુતિ થવા જઈ રહી છે. તેમજ 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય અને બુધની યુતિને જોતા ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, 10થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં અંદાજે 2થી 3 ઈંચ વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 17 અને 18 ઓગસ્ટે મઘા નક્ષત્ર દરમિયાન પણ વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 23 ઓગસ્ટ પછી પણ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને હાલના ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે પાકમાં જીવાત ન પડે તે માટે પાક સંરક્ષણના યોગ્ય પગલાં ભરવાની સલાહ આપી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં કૃષિ કાર્યો કરવાં અનુકૂળ નથી, જ્યારે 17 ઓગસ્ટ પછી શરૂ થતું 'મઘા નક્ષત્ર'નું પાણી ખેતી અને પાક માટે સુવર્ણ સમાન ગણાય છે. તટીય ક્ષેત્રમાં પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમના પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ અને છૂટો છવાયો વરસાદની શક્યતા છે. માછીમારો માટે હાલ કોઈ સૂચના નથી આપવામાં આવી.