/બુધની ચાલ બદલાતા જ આ 4 રાશિઓને થશે ફાયદો, થશે ધનલાભ અને તણાવમાંથી મળશે મુક્તિ!

Budh Krantivritta Parivartan June 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર બુધની ચાલમાં 21 જૂનના રોજ મોટો બદલાવ થવા જઈ રહ્યો છે. બુધનું આ 'ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન' કઈ 4 રાશિઓ માટે અતિ શુભ સાબિત થવાનું છે. ચાલો જાણીએ.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, બુધનું ‘ક્રાંતિવૃત્ત’ પરિવર્તન ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. બુદ્ધિ, વેપાર અને વાણીના કારક ગ્રહ બુધનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન દક્ષિણ દિશામાં 21 જૂન 2026ને રવિવારના રોજ સવારે 06:04 વાગ્યે થવાનું છે. આ સમયગાળો સામાન્ય રીતે અંદાજે 21થી 30 દિવસનો હોય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન 4 રાશિના જાતકોને મોટો લાભ થવાનો છે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે બુધનું દિશા પરિવર્તન વિશેષ લાભ કરાવનારું બનશે. મનની મૂંઝવણો દૂર થશે અને તમે મોટા નિર્ણયો લઈ શકશો. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારું પ્રદર્શન શાનદાર રહેશે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે અભ્યાસને લઈને આ સારો સમય છે, સફળતાના માર્ગ ખુલશે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું દક્ષિણમાર્ગી થવું સારો સમય લઈને આવશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે અને પગાર વધારાના પણ સંકેત છે. બિઝનેસમાં પાર્ટનરશિપ મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. ટેકનિકલ કે કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે કામ કરતા જાતકોને લાભ થશે. મન શાંત રહેશે.
કર્ક રાશિના જાતકો માટે બુધની બદલાયેલી દિશા શુભ પરિણામ આપનારી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને અટકેલા નાણાં પરત મળશે. વેપારના કરારોથી ભવિષ્યમાં મોટો લાભ થશે. નોકરીયાત વર્ગ માટે પ્રમોશનના માર્ગ ખુલશે. તમારી વાણીમાં મધુરતા આવશે.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે બુધનું દિશા બદલવું શુભ સાબિત થઈ શકે છે. દક્ષિણમાર્ગી બુધના પ્રભાવથી જાતકોની અટકેલી કારકિર્દી ફરી રફતાર પકડશે. વેપારમાં મોટો નફો થઈ શકે છે. નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરવા માટે આ સમય અતિ શુભ રહેશે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા કંકાસનો અંત આવશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)