Mercury Transit 2025: ધન, સોનુ-ચાંદી... જે ધારશે એ મળશે આ 4 રાશિઓને, બુધ ગ્રહ 2 વાર ચાલ બદલી કરશે માલામાલ

Mercury Transit October 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજકુમાર બુધને ધન, બુદ્ધિ, વાણી, સંવાદ, વેપારનો કારક ગ્રહ કહેવામાં આવે છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં દિવાળી પહેલા બુધ ગ્રહ 2 વખત પોતાની ચાલમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરશે. આ પરિવર્તન 4 રાશિઓ માટે પોઝિટિવ રહેશે. 
 

Updated:Sep 17, 2025, 12:07 PM IST

ઓક્ટોબર 2025 ની લકી રાશિઓ

બુધ ગ્રહની શુભ સ્થિતિ વ્યક્તિનું ભાગ્ય રાતોરાત ચમકાવી શકે છે. બુધના કારણે વ્યક્તિ કરોડોની સંપત્તિના માલિક પણ બની શકે છે. આવા લોકો બુદ્ધિમત્તાથી નામ કમાય છે. ઓક્ટોબર મહિનાની શરુઆતમાં બુધ ગ્રહનો ઉદય થશે અને બીજા જ દિવસે બુધ રાશિ બદલશે.   

બુધ કન્યા રાશિમાં ઉદય થશે

2 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ બુધ કન્યા રાશિમાં ઉદય થશે અને 3 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધ ગ્રહ પોતાની રાશિમાં ઉદિત થશે અને પછી શુક્રની રાશિ તુલામાં પ્રવેશ કરશે. આ પરિવર્તન 4 રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થવાનું છે.   

મેષ રાશિ

ઓક્ટોબર મહિનામાં બુધની ચાલમાં જે ફેરફાર થવાનો છે તે મેષ રાશિના લોકોને શુભ ફળ આપશે. અટકેલું ધન પરત મળશે. સિંગલ લોકોને પાર્ટનર મળી શકે છે. અથવા લગ્ન નક્કી થઈ શકે છે. વેપારીઓને બંપર લાભ થવાના યોગ સર્જાયા છે.   

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકો માટે ઓક્ટોબર મહિનાની શરુઆત સારી રહેશે. કરિયરમાં સફળતા મળી શકે છે. નવા સ્ત્રોતોથી ધન લાભ થશે. સંતાનને સફળતા મળશે. રોકાણથી લાભ થશે.  

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના લોકોને બુધનું ગોચર લાભ કરાવશે. દરેક કામ સફળ થશે. ઈચ્છાઓ પુરી થશે. વિરોધીઓ પરાસ્ત થશે. દુશ્મન પણ તમારા પર પ્રસન્ન રહેશે. વેપાર સારો ચાલશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. કરિયરમાં ગોલ્ડન ચાન્સ મળશે.   

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે પણ બુધનું ઉદય થવું લાભકારી છે. બગડતા કામ બનવા લાગશે. કરિયરમાં સમસ્યા હશે તો તે દુર થશે. વેપાર માટે સારો સમય. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. લગ્નજીવનમાં સુખમયી વાતાવરણ રહેશે.  

